Мишина и Галлямов вспомнили момент падения в командных соревнованиях на Играх в Пекине

Чемпионы мира, Европы, России и бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в личном зачёте Анастасия Мишина и Александр Галлямов на встрече с юными фигуристами в павильоне «Газпром» на Международной выставке-форуме «Россия» вспомнили момент падения в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Мишина: Мы сами уже над этим смеёмся, но в тот момент было не очень смешно. В день произвольной программы Олимпийских игр мы в 4:45 утра уже сели в автобус из-за того, что была очень ранняя тренировка. Наверное, причины этого совершенно никто не понял, но это мало кого волнует.

Галлямов: Вот как обычно говорят: когда учишь какой-то элемент: «Ты его во сне должен делать», и это очень похожая ситуация. Нас разбудил будильник, и мы пошли в такую рань на тренировку. И приходилось исполнять все наши элементы. Мы даже в первый раз на тренировке откатали программу на другую сторону, то есть спутали судейский бортик с тренерским.

Напомним, в самом конце произвольной программы на Олимпийских играх фигуристы упали с одной из поддержек. При этом даже с учётом двух баллов снижения им всё равно удалось получить за прокат максимальный балл.