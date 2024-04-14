На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей

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На уборку Центра фигурного катания заслуженного тренера России Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей. Соответствующая информация ранее была размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Информация о контракте, которая известна на данный момент:

Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».

Объект закупки – «оказание услуг в области трудовых ресурсов по обеспечению уборщиками помещений, дворниками на объекте: Ледовый дворец по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 26, на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года».

Победителем конкурса стало ООО «Ладонеж». Цена контракта – 108 959 400 рублей 70 копеек.

Отметим, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе открылся в декабре 2023 года. Тогда фигуристы этой группы переехали из знаменитого катка «Хрустальный» в новый центр в районе Ясенево.

Новый объект включает в себя две ледовые арены, 10 хореографических, акробатический и тренажерный залы.