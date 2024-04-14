На уборку Центра фигурного катания Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей
На уборку Центра фигурного катания заслуженного тренера России Этери Тутберидзе потратят 109 млн рублей. Соответствующая информация ранее была размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Информация о контракте, которая известна на данный момент:
- Заказчик – ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».
- Объект закупки – «оказание услуг в области трудовых ресурсов по обеспечению уборщиками помещений, дворниками на объекте: Ледовый дворец по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 26, на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года».
- Победителем конкурса стало ООО «Ладонеж». Цена контракта – 108 959 400 рублей 70 копеек.
Отметим, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе открылся в декабре 2023 года. Тогда фигуристы этой группы переехали из знаменитого катка «Хрустальный» в новый центр в районе Ясенево.
Новый объект включает в себя две ледовые арены, 10 хореографических, акробатический и тренажерный залы.
Комментарии