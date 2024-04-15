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Распалась пара Бояринцева и Плешков. Они ушли к Тутберидзе от Мозер в январе 2024 года

Распалась пара Бояринцева и Плешков. Они ушли к Тутберидзе от Мозер в январе 2024 года
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Распалась спортивная пара Дарья Бояринцева и Роман Плешков, которая в этом сезоне представляла тренерский штаб Этери Тутберидзе. Причиной такого решения стало желание Плешкова завершить профессиональную карьеру, сообщает ТАСС.

Пара Бояринцева/Плешков образовалась в конце мая 2022 года. Фигуристы готовились в группе Нины Мозер и Владислава Жовнирского. В первом же совместном сезоне Бояринцева и Плешков завоевали бронзовые медали сразу на двух этапах Гран-при России, а также стали чемпионами Москвы. В январе 2024 года Дарья и Роман перешли в штаб Тутберидзе.

Плешков — уроженец Екатеринбурга, сейчас ему 24 года. До объединения с Бояринцевой Роман катался с Алиной Пепеловой. Вместе с Алиной Плешков успел получить опыт международных выступлений. К примеру, они занимали третье место на юниорском этапе Гран-при ISU в США в 2019 году.

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