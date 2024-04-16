Загитова, Медведева и Трусова выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»

28 апреля на Малой спортивной арене ЦСКА пройдёт финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию на коньках сезона-2023/2024 – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет, организованных Департаментом спорта города Москвы. Хедлайнерами турнира выступят самая титулованная российская фигуристка Алина Загитова, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, а также двукратная чемпионка мира, России и Европы Евгения Медведева и призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира, России и Европы Александра Трусова.

В Кубке Московского спорта принимали участие команды более 40 школ фигурного катания Москвы, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений города и России, а также представители 40 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания в столице.

В финале «Битвы школ» пройдут соревнования четырёх школ фигурного катания в I и II юношеских разрядах. На лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФК» школы «Хрустальный», а также спортсмены школ ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко». За звание лучшей команды в I и II спортивных разрядах поборются шесть команд из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко». Также к участию в соревнованиях по юношеским разрядам будут допущены выигравшие в отдельных турах в личном зачёте фигуристы, чьи команды не прошли в общий зачёт.

Во время трансляции финала «Битвы школ» на экране будет отображаться QR-код, ведущий на онлайн-табло со всей информацией об участниках и сумме набранных баллов.

Вход на финал «Битвы школ» свободный.

Ознакомиться с расписанием и узнать дополнительную информацию можно на официальном сайте «Битвы школ».