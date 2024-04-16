Трусова рассказала, что рассталась с Кондратюком по инициативе Марка

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что рассталась с фигуристом Марком Кондратюком по его инициативе.

«С Марком (Кондратюком. — Прим. «Чемпионата») расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала Трусова в интервью Okko.

Александра Трусова, помимо серебра на Олимпиады-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Марк Кондратюк является чемпионом России и Европы. Также в его активе есть бронзовая медаль Олимпиады‑2022 в Пекине в командных соревнованиях. На Спартакиаде сильнейших — 2024 Кондратюк занял второе место, набрав 297,72 балла.