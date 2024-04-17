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Анжелика Крылова высказалась о продолжении карьеры пары Морозов/Ерёменко

Анжелика Крылова высказалась о продолжении карьеры пары Морозов/Ерёменко
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, чемпионка мира, Европы и России, а ныне известный тренер в танцах на льду Анжелика Крылова высказалась о продолжении карьеры её подопечных — российских фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко.

«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Напомним, в прошлом межсезонье фигуристы встали в пару, а в июне перешли в группу Крыловой. Спортсмены приняли участие в контрольных прокатах сборной России, но на первом совместном официальном соревновании — одном из Гран-при России — партнёрша получила травму из-за столкновения с другой фигуристкой, Елизаветой Шанаевой. Дуэт не смог завершить соревнования, а потом отправился в США, где сейчас живёт отец Аннабель известный хореограф Николай Морозов.

Отметим, что ранее ходили слухи о смене парой спортивного гражданства на американское или французское. Аннабель Морозов также имеет паспорта этих стран.

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