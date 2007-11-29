Полработы сделано

Не так давно у России появилась новая молодёжная сборная. Ей всего около года, она только посередине пути, но первые итоги подводить уже можно.

Победа «Зенита» в чемпионате и выход главной сборной страны на Евро-2008 похоронили под собой выступление молодёжки. А там, между прочим, происходят не менее значимые процессы: трудится новый главный тренер Борис Стукалов, появляются новые игроки, строится новая команда. И сейчас уже время подвести первые промежуточные итоги.

За последние годы мы привыкли к тому, что молодёжная сборная существует как бы дополнением к главной, будто бы дубль в клубе. И не дубль даже, а так себе, какая-то команда, состоящая из молодняка и прибившаяся к солидным ребятам из первой сборной, без главного тренера или с постоянно меняющимися наставниками. И непонятно, что требовать и ожидать от такой команды, зачем она вообще необходима. И необходима ли?

Отборочный турнир Евро-2009 (U-21). Группа 4



Турнирная таблица

1. Испания — 12 (4 игры)

2. Россия — 12 (5)

3. Польша — 6 (6)

4. Грузия — 6 (6)

5. Казахстан — 3 (5)

Назначение Бориса Стукалова и начало работы его тренерской команды с молодёжной сборной России стало поворотной точкой. Накануне Гус Хиддинк забрал из неё всех игроков, более-менее способных усилить главную сборную, и тем самым гарантировал некую стабильность состава на ближайший год. Стукалов мог быть уверенным в полной свободе выбора игроков и доверии к себе со стороны РФС, поскольку сразу требовать от только начавшей строиться команды хороших результатов было бы глупо. И тренер начал свою работу с поиска.

Вообще, поиск для тренера молодёжной команды — это чуть ли не полработы. Прежде чем окунуться с головой в построение, необходимо достать материал, из которого будет что-то построено. В случае с клубным тренером всё понятно — это вотчина селекционной службы. С тренером главной сборной — тоже: там выбор игроков довольно узок и конкретен, поскольку выбирают лучших из лучших. Бывают исключения, но практика показывает, что обыграть сильного соперника безусые юнцы, не попробовавшие настоящий футбол, не способны. Другое дело — молодёжка. Тут перед тренером простираются, с одной стороны, бескрайние возможности поиска и экспериментов, а с другой — не менее бескрайние проблемы и опасности. И существует большой риск увлечься первым и не заметить вторых.

Борис Стукалов пока сумел избежать этих крайностей и, пропустив через сборную немало талантливых ребят из разных регионов России, создал некий костяк, пока ещё нечёткий и не до конца сформировавшийся, но уже приносящий результаты. В каждом матче, будь он товарищеский (как с Израилем) или очень важный (как с Польшей или Грузией), Стукалов находит место экспериментам. Небольшим, не имеющим ключевого значения, но находит, пытается. Будто опытный мастер, плавно и аккуратно пробующий улучшить механизм. При этом команда не отступает от выбранного ещё ранней весной стиля игры.

В чём он заключается? Прежде всего, в стабильности схемы. Сборная России, в каком бы составе она не выступала, играет с четырьмя защитниками, насыщенной полузащитой (4 или 5), важную роль в которой играют быстрые фланги, и форвардом силового варианта (Дзюба, Прудников, Кожанов или Луценко). Эта схема способна видоизменяться в зависимости от соперника. Скажем, иногда Стукалов усиливал среднюю линию, и рядом с Файзулиным действовал Концедалов, или Шишкин помогал Таранову. Отсюда менялось и количество форвардов. Но всегда, даже в матче с Польшей в гостях, молодёжка наша отличалась агрессивностью. Не той агрессивностью, какой мы прославились в Дании, а спортивной, слаженной и конструктивной агрессивностью команды, которая знает, как и что делать.

Полузащита — это сильнейшая линия команды Стукалова, чем когда-то славилась главная сборная страны.

Сборная Стукалова умеет и любит играть с мячом, благо Файзулин и Таранов обладают отличным пасом и высоким мастерством. Но не заигрывается с ним: мощные фланги в лице братьев Комбаровых позволяют переходить середину поля быстро и за счёт длинных передач. На замену всегда готов выйти Самсонов, игрок юркий и способный в любую секунду пойти на обострение. Полузащита — это сильнейшая линия команды Стукалова, чем когда-то славилась главная сборная страны.

С обороной есть проблемы. Кадровые проблемы. И это такая же черта российского футбола, как плохие поля весной и поздней осенью. Но тренерский штаб с ними неплохо справился. По крайней мере, до матча с Грузией. К осени Стукалов остановился на таком сочетании: слева Луканченков или Кудряшов, справа Набабкин или Ятченко, а в центре — Лебедев и Гранат. Причём Лебедев и Луканченков стали открытием Стукалова, раньше о них мало кто знал. В случае необходимости на правый фланг обороны мог встать Кирилл Комбаров, а на замену в центр — железнодорожник Ефимов, так что запас прочности у молодёжки существовал, в отличие от главной команды России. И надо отдать должное Стукалову, оборона в таком сочетании играла очень цепко. Соперников к своим воротам мы пускали настолько редко, насколько это возможно в юношеском футболе, где каждый хоть раз, но потеряет концентрацию.

Однако в матче с Грузией случилась беда. Основной центральный защитник Лебедев начал допускать ошибку за ошибкой, и грузины этим сумели воспользоваться. В равной, в общем-то, игре мы пропустили два необязательных мяча, а Лебедева поменял Ефимов, и наша сборная вынуждена была перейти на игру в три защитника.

И наконец, нападение. Здесь проблем у тренерского штаба собралось не меньше, чем с линией защиты. Дзюба и Прудников не имели постоянной практики в «Спартаке», а потому попадали в стартовый состав нечасто. Роденков и Кажаров, выступающие за нальчикский «Спартак», к сожалению, не всегда действовали удачно, а других форвардов в молодёжке не оказалось. Но команда Стукалова сумела компенсировать недостаток классных форвардов командными действиями. В каждой атаке сборной России слаженно действовали четыре-пять человек, особенно усердствовали братья Комбаровы на флангах и Файзулин в центре. Виктор (учите его имя, зенитовцы) вообще стал лидером молодёжки наравне с Тарановым.

Безусловно, в работе Бориса Стукалова можно найти и недочёты. В частности, не совсем понятна роль Ивана Таранова в сборной. Располагаясь на месте опорника, он крайне плохо отбирает мяч (ужасающе низкий процент выигранных единоборств), зато прекрасно раздаёт передачи партнёрам. Этакий Андреа Пирло по-русски, только не с таким дальним ударом, но зато с отличной игрой на «втором этаже». Однако в нашей сборной Таранов единственный опорник и рядом с ним нет своих Гаттузо и Абмрозини, что приводит к постоянным потерям мяча и к тому, что соперник выкатывается на защитников неожиданно и беспрепятственно. В поражении от Грузии Таранов виноват не меньше, чем Лебедев. Второй гол именно он привёз своей «обрезкой» в центре.

Впереди у молодёжной сборной России самые ответственные поединки против Испании и той же Грузии. Однако за первую половину работы Стукалову и его помощнику (в том числе тренеру дубля «Динамо» Сергею Силкину) стоит поставить четвёрку с плюсом.

Кроме того, не стоит забывать, что Стукалов работал в очень благоприятных условиях, когда у него почти никого не забирали в главную сборную по ходу сезона. А такое случается редко в молодёжках, ведь они и существуют для того, чтобы готовить кадры для первой сборной. Представьте себе, что в следующем году Хиддинк заберёт тех же братьев Комбаровых. И кто тогда их заменит? С другой стороны, забрал же Хиддинк молодого вратаря Шунина в первую сборную, и ничего. Стукалов нашёл Сослана Джанаева. И тот так себя зарекомендовал, что, будучи вратарём «КАМАЗа» из первого дивизиона, находится на карандаше у многих клубов Премьер-Лиги.

Так что поживём-увидим. Впереди у молодёжной сборной России самые ответственные поединки против Испании и той же Грузии. Однако за первую половину работы Стукалову и его помощнику (в том числе тренеру дубля «Динамо» Сергею Силкину) стоит поставить четвёрку с плюсом. Они наконец-то сделали в России крепкую и полноценную молодёжку, за которую не стыдно.