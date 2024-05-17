Каррагер: «Манчестер Сити» — лучшая команда, которую когда-либо видела Англия

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем матче 38-го тура АПЛ, в котором будут встречаться «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», а также поделился мнением о «горожанах» и их главном тренере Хосепе Гвардиоле.

«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье сотрёт все сомнения в том, что они и Хосеп Гвардиола займут достойное место в истории английского футбола.

«Сити» — лучшая команда Премьер-лиги, которую когда-либо видела эта страна. Гвардиола — величайший менеджер современной эпохи.

Статистика не обманывает, если, как мы ожидаем, «Сити» выиграет четыре лиги подряд. Лучшие команды «Манчестер Юнайтед» не смогли добиться этого, несмотря на то что выиграли три подряд и доминировали в нашей лиге. «Сити» пошёл дальше, изменив представление о том, что нужно для того, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, матч 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится 19 мая. Начало игры — в 18:00 мск.