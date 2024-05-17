Ерохин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о предстоящем матче с грозненским «Ахматом». Игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Какие эмоции, воспоминания и впечатления от игр c „Ахматом“ в Грозном? Действительно, это всегда непростой выезд для нас. Сейчас так складываются обстоятельства, что мы должны все усилия, все силы, которые у нас есть, приложить для того, чтобы победить. Другого в голове просто нет», — приводит слова Ерохина официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, перед этим матчем «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Динамо», на два очка.