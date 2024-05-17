Губерниев: Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об освобождении нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-под стражи в ОАЭ.

«Нафига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждёт голландская тюрьма. Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме.

Сейчас его выпустили из-под стражи на определённых условиях, но покидать страну он всё равно не может, потому что, скорее всего, его ждёт экстрадиция в Нидерланды», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 17 мая, стало известно, что Промесу будет разрешено дожидаться судебного решения об экстрадиции в Нидерланды на свободе. Отмечается, что чаще всего в Дубае освобождение происходят при условии внесения залога. Было ли так в случае с Промесом — неизвестно. Прокуратура Амстердама отказалась давать комментарии по поводу информации об освобождении Квинси.

Напомним, в конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание было связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.