УПЛ: из грандов "подорожали" "Днепр" и "Шахтёр"

В следующий уик-энд возобновляется чемпионат Украины по футболу. Накануне старта весенней части первенства УПЛ «Чемпионат.com» сравнил суммарную трансферную стоимость команд элиты с показателями клубов в конце 20013-го года. Наибольшего прогресса среди 15-ти клубов премьер-лиги добились донецкий «Шахтёр» и днепропетровский «Днепр», чьи составы «подорожали» на € 5 млн. Больше всех «подешевели» харьковский «Металлист» и киевское «Динамо» — на € 16 млн. Семь клубов сумели повысить стоимость своих составов, и четыре – удержаться от серьёзных потерь. В целом же, за три последних месяца украинская премьер-лига потеряла по общей трансферной стоимости игроков € 24,2 млн – с € 666,15 млн до € 641,87 млн.

Прогресс «Шахтёра» и «Днепра»

Днепропетровский «Днепр» — в последнее время самый прогрессирующий клуб в УПЛ согласно общей суммарной стоимости своих игроков. За время затянувшегося антракта, днепряне сумели повысить суммарную стоимость своих игроков на € 5,2 млн – с € 87,1 млн до € 92,3 млн. Это лучший показатель для команд украинской премьер-лиги.

Что касается «горняков», то «Шахтёр» ещё более упрочил свой статус «самой дорогой команды» УПЛ. На данный момент по оценкам специализированного портала www.transfermarkt.de, суммарная трансферная стоимость футболистов «Шахтёра» составляет € 171,3 млн (против € 166,6 млн по окончанию первой части чемпионата), что почти на € 42 млн больше, чем стоимость состава киевского «Динамо».

Луганский феномен

Удивила и луганская «Заря». За три с половиной месяца суммарная стоимость игроков луганского клуба выросла на € 2,5 млн – с € 13,6 млн до € 16,15 млн. При этом, зимой на трансферном рынке команда Юрия Вернидуба особой активности не проявляла, ограничившись подписанием лишь Филиппа Будковского и Руслана Малиновского.

Почти на на € 2 млн – с € 12,6 млн до € 14,4 млн – сумела увеличить стоимость своего родстера симферопольская «Таврия». Впрочем, тут все предельно просто: крымчане получили возможность приобретать новых игроков, чем и воспользовались, купив четверых футболистов – Нуну Пинту, Бобана Грнчарова, Давида Каяду и Евгения Сантрапинских.

Что касается остальных двух клубов, оказавшихся по сравнению с осенью в футбольном плюсе, то их успехи не столь значимы. Так, откровенный аутсайдер чемпионата – запорожский «Металлург» — «подорожал» на € 200 тыс – с € 11,9 млн до € 12,2 млн. «Севастополь» прибавил в стоимости на € 600 тыс: с 13,75 млн до € 14,35 млн. «Карпаты» стали «дороже» всего на на € 100 тыс — с € 17,3 млн до € 17,4 млн.

Гранды в минусе

А вот три клуба из «большой пятёрки» за зиму серьёзно подешевели. Больнее всего межсезонье ударило по «Металлисту», который отпустив Сосу и Девича, потерял в цене чуть больше € 16 млн. Если по окончании первой части чемпионата общая суммарная стоимость всех футболистов харьковского клуба составляла € 92,1 млн, то сейчас — € 75,9 млн.

«Подешевело» и киевское «Динамо», лишившиеся во время антракта Тремулинаса, Дуду и Алиева. Ещё в декабре состав бело-голубых оценивался в € 146,8 млн, а по состоянию на 8-е марта общая суммарная стоимость игроков столичного клуба составляла € 129,5 млн.

Зато с одесским «Черноморцем» ситуация неоднозначная. Наверняка команда Романа Григорчука в нашем своеобразном рейтинге оказалась бы в числе самых прогрессирующих, если бы не расставание с шестью легионерами, покинувшими клуб из-за сложной ситуации в стране. В итоге получилось, что ростер «моряков» подешевел почти на € 5 млн, с € 21,2 млн до € 17,4 млн.

Чуть больше € 1 млн по сравнению с декабрём потеряла ужгородская «Говерла». Сейчас общая суммарная стоимость игроков команды Вячеслава Грозного составляет € 13,75 млн, тогда как три месяца назад ужгородцы «оценивались» в € 14,9 млн.

«Середняки» потерь избежали

Четыре клуба сумели избежать серьёзных финансовых «потерь». Так, луцкая «Волынь» «подешевела» на € 220 тыч, с € 13,55 млн до 13,325 млн. Чуть меньше «потерял» мариупольский «Ильичёвец», чей состав подешевел на € 200 тыс – с € 18,5 млн до € 18,3 млн. На столько же (с € 16,7 млн до € 16,5 млн) уменьшилась и суммарная трансферная стоимость игроков полтавской «Ворсклы». На € 450 тыс – с € 19,55 млн до € 19,1 млн — «подешевел» донецкий «Металлург».