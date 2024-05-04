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Анчелотти — о праздновании чемпионства: сегодня все делают что хотят, но завтра тренировка

Анчелотти — о праздновании чемпионства: сегодня все делают что хотят, но завтра тренировка
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о праздновании чемпионства в нынешнем сезоне испанской Примеры. Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024.

«Празднование чемпионства сегодня? Завтра будет тренировка, а сегодня, как и днём, каждый делает то, что хочет, но ничего организованного нет. Мы должны думать о «Баварии» в среду», — приводит слова Анчелотти AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» занимает второе место. Команда набрала 74 очка за 34 матча.

В среду, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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