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Анчелотти — о праздновании чемпионства: сегодня все делают что хотят, но завтра тренировка

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о праздновании чемпионства в нынешнем сезоне испанской Примеры. Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024.

«Празднование чемпионства сегодня? Завтра будет тренировка, а сегодня, как и днём, каждый делает то, что хочет, но ничего организованного нет. Мы должны думать о «Баварии» в среду», — приводит слова Анчелотти AS.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» занимает второе место. Команда набрала 74 очка за 34 матча.

В среду, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 2:2.