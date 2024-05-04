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Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на поражение от «Жироны»

Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на поражение от «Жироны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

«Мы дарим матчи нашим соперникам. Это произошло дважды в играх с «Реалом», а теперь и с «Жироной».

Эти ошибки являются частью процесса обучения. Некоторым нашим футболистам необходимо повзрослеть. Им необходимо терпеть неудачи, чтобы получать опыт.

Этот матч был хуже, чем домашний. Я был доволен в перерыве, мы действовали хорошо. После этого мы пропустили три гола из ничего.

Конечно, эта ситуация поправима. Это психологическая проблема. Этот сезон запомнится как сезон, полный индивидуальных ошибок», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

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