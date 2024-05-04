Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на поражение от «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры.

«Мы дарим матчи нашим соперникам. Это произошло дважды в играх с «Реалом», а теперь и с «Жироной».

Эти ошибки являются частью процесса обучения. Некоторым нашим футболистам необходимо повзрослеть. Им необходимо терпеть неудачи, чтобы получать опыт.

Этот матч был хуже, чем домашний. Я был доволен в перерыве, мы действовали хорошо. После этого мы пропустили три гола из ничего.

Конечно, эта ситуация поправима. Это психологическая проблема. Этот сезон запомнится как сезон, полный индивидуальных ошибок», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.