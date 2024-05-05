Спортдиректор «Баварии» прокомментировал отказ Ральфа Рангника возглавить клуб

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался об отказе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника возглавить мюнхенский клуб.

«Он принял важное решение в своей жизни. В конечном счёте это стало для нас неожиданностью. Но что есть, то есть. Мы движемся дальше.

Он был кандидатом, которого мы были бы очень рады видеть в «Баварии». Он решил остаться в сборной Австрии. Значит, так тому и быть. За свою жизнь я понял, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая, которую ты никогда не ждал. Мы обязательно найдём подходящего тренера», — приводит слова Эберля Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 65-летний Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова назначить Ральфа на должность главного тренера команды, однако в последний момент Рангник сделал выбор в пользу работы в сборной.