Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Вахду», оформив хет-трик

Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Вахда». Встреча прошла в на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:0.

На пятой минуте матча хозяева открыли счёт: отличился Криштиану Роналду. На 12-й минуте Роналду оформил дубль с передачи полузащитника Марсело Брозовича. На 18-й минуте третий мяч в составе хозяев забил полузащитник Отавио с передачи нападающего Садио Мане. На 46-й минуте отличился уже сам Мане с передачи Отавио.

Во втором тайме (на 52-й минуте) Криштиану Роналду оформил хет-трик, забив третий мяч с передачи Мане. На 88-й минуте окончательный счёт в матче установил защитник «Аль-Насра» Мохаммед Аль-Фатиль.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 30 проведённых матчах. «Аль-Вахда» располагается на 12-м месте с 32 очками после аналогичного количества встреч.

Также сегодня были сыграны ещё две встречи: «Аль-Таи» — «Аль-Халидж», «Аль-Шабаб» — «Аль-Раед». Первый матч завершился нулевой ничьей, а во втором хозяева одержали победу со счётом 2:0.