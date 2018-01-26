Ради Месси переименовали газету. Самые крутые обложки популярных СМИ

Мимо них было очень сложно пройти.

1. Можно ли думать о чём-то ещё, когда на повестке дня футбольное дерби? Вот и в Бразилии уверены, что нельзя. «Бла-бла-бла», — так здесь описали всё, что не касается матча.

2. Четвёртый «Золотой мяч» Криштиану Роналду в Испании отметили обложкой в виде игральной карты. Хоть номинал карты и логичен, «четвёрка» как-то мелковата для португальца, не думаете?

3. Аргентинское издание «Ole» на пару дней сменило название. Поводом стала феерическая игра Лионеля Месси. Впрочем, для этого Лео даже играть не нужно, в Аргентине он априори главный.

4. В 2013 году немецкий журнал «Zeit Magazin» вышел вот с такой интересной обложкой. Одна её часть была жёлто-чёрная, другая — красно-белая. Это было приурочено к финальному матчу Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Баварией».

«Подобным жестом мы хотели показать, что наша редакция, как и вся Германия, в этот вечер будет разделена на два лагеря болельщиков», — говорилось в сообщении издания.

Получилось минималистично и очень необычно.

5. Итальянская пресса, вероятно, как и все итальянцы, так сильно была расстроена невыходом сборной на чемпионат мира, что призвала футболистов сменить вид деятельности. На первой странице выпуска говорится: «Кубок мира, прощай. Спустя 60 лет остаёмся дома. Позор». А чуть ниже: «Идите работать». Фотография явно намекает, что игрокам больше подойдёт ручной труд.

6. Обложка испанской «Mondo Deportivo», предварявшая финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», продемонстрировала, за кого будет болеть эта часть Испании. Наличие в составе «Юве» Дани Алвеса помогло креативно подойти к оформлению.

7. Белая страница. Логотип. Надпись внизу: «Гнев, возмущение, боль, расстройство, раздражение, стыд, горе, разочарование». Такой видели газету «Lance» её читатели на следующий день после поражение Бразилии от Германии со счётом 1:7. Выпуская пустую первую полосу, редакция дала возможность всем болельщикам написать на ней то, что они чувствуют.

8. Перуанцы так радовались выходу своей сборной на чемпионат мира 2018, что даже выпустили один номер газеты «Peru 21», где обложка была оформлена на русском языке. Их можно понять, ведь 36 лет уже не играли на мундиале.

9. Британская «The Sun», видимо, догадывалась о возможном результате сборной Англии на чемпионате мира в Бразилии. Фраза «Помогите нам!» была напечатана на фоне статуи Христа. Мольбы результата не дали. Англичане заняли последнее место в группе, набрав лишь одно очко в матче с Коста-Рикой.

Фото: bbc.com

Бонус

Испанская газета «AS» решила подшутить над Россией. После того как наша страна презентовала официальный плакат чемпионата мира, они выложили в своих соцсетях картинку, на которой было видно, что дизайн россияне украли. Все уже успели испугаться, но потом журналисты объяснили ситуацию. Дело в том, что газета решила спародировать плакат, поставив на него вместо Льва Яшина Икера Касильяса. Этим сравнением они хотели подчеркнуть величие своего вратаря.