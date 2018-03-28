23 вещи из футбола 90-х, по которым мы скучаем

Издание Fourfourtwo составило список вещей из футбола 90-х, которых больше всего не хватает в Англии. Это отличная идея, и мы решили опубликовать на «Чемпионате» что-то похожее – но с учётом поправки Англии на Россию. Дополнения и пожелания пишите в комментариях.

1. Мастера штрафных ударов

Куда делись игроки, от которых всегда ждёшь гола, когда они подходят к мячу? Без ритуальных действий перед разбегом, без подиумных шагов – просто подошёл и забил… Есть Хамес Родригес, Миралем Пьянич, Маркос Алонсо, Месси, конечно. Есть Хакан Чалханоглу, у которого 10 голов со штрафных. Но это не совсем то. Альваро Рекоба, Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Жуниньо Пернамбукано, Синиша Михайлович – у каждого был свой смертоносный стиль, свой фирменный приём. Сейчас такого нет.

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2. Кубок Кубков

Конечно, когда в Лиге чемпионов участвуют 32 команды, а победители Кубков играют в Лиге Европы, ещё один клубный турнир объективно не нужен. Но всё-таки Кубок страны – турнир, который может выиграть самая неожиданная команда. За последние несколько лет титул взяли «Генгам», «Сошо», «Уиган», «Портсмут», «Ростов» — всё это команды, на которые никто не ставил перед началом турнира. Победа в длительном соревновании с групповым этапом таким не грозит, а участие в нём истощает ресурсы. Но вот короткий небольшой турнир кубкового формата дал бы шанс каждой из этих команд создать легенду.



«Сампдория», «Вердер, «Челси» до появления денег, «Сарагоса»… — все они выиграли международный трофей в 90-е. Вряд ли Джанфранко Дзола, Роберто Манчини, Торе Андре Фло, Тони Адамс, Кристиан Вьери, Густаво Пойет и другие обладатели кубка Кубков назовут его ненужным.

3. Карпин и Мостовой в «Сельте»

«Сельта» не выиграла чемпионат Испании, даже не попала в Лигу чемпионов. Но с Карпиным и Мостовым в составе добилась беспрецедентных успехов. Выиграла Кубок Интертото, играла в финале Кубка Испании, дважды за пять лет закончила сезон пятой. Хорошее было время, когда «любимой» Мостового была «Барселона»: ей он забил четыре гола за годы в «Сельте». Кто у нас сейчас на такое способен? И раз уж пошёл такой разговор, ещё не хватает…

4. Победы над «Реалом» и «Барселоной»

Не в товарищеских матчах. И не над соперниками, уже лишёнными мотивации. Таких, как феерическая ЦСКА победа 3:2 на «Камп Ноу» в плей-офф Лиги чемпионов после 0:2 в первом тайме. Таких, как победа «Спартака» над «Реалом» – действующим победителем ЛЧ с голами Цымбаларя и Титова. Тогда лучшие команды из России действительно могли обыграть кого угодно, и это не считалось бы чудом. Хорошо, что «Рубин» помог продлить это ощущение и в нулевые…

5. Олег Романцев

Дело не в титулах. Дело в том, что при Романцеве – за исключением последних лет – «Спартак» воспринимался вполне достойной силой в Европе. Узнаваемый стиль игры ещё не стал нездоровой шуткой, а был ядром самоидентификации команды и заодно давал результат. И да, в 90-е у нас ещё была собственная тренерская школа. Это не только Романцев, но и Садырин, Игнатьев. Можно сколько угодно называть её устаревшей, но сейчас нет никакой. Уровень той школы сейчас наглядно показывает Сёмин с «Локомотивом».

Павел Садырин. Между триумфом и трагедией 18 сентября Павел Садырин мог отметить свой 72-й день рождения. «Чемпионат» представляет азбуку великолепного тренера с трагичной судьбой.

6. «Парма»

Не хватает той молодой и дерзкой «Пармы», которая много тратила на игроков и грамотно выбирала тренеров. Фабио Каннаваро и Тюрам в защите, Креспо и Кьеза в атаке, Верон между ними. Кого забыли? Ах да, Буффона. Эту компанию Невио Скала и Карло Анчелотти привели к победам в Кубке Италии, Кубке Кубков и Кубке УЕФА. Правда, скоро оказалось, что денег на этот праздник жизни у «Пармы» нет. И даже распродажа лидеров не помогла покрыть долги. Сейчас, с нынешней версией финансового фэйр-плей, клубу просто не позволят так тратить без соответствующих доходов. Но всё-таки «Пармы» не хватает. Даже не той самой. Любой. «Парма», выбирайся из Серии В.

7. «Лидс»

Можно просто подставить слово «Лидс» в предыдущий абзац: смысл не изменится. Экс-игрок этой команды Дэвид О’Лири собрал (в долг) состав, который наводил на соперников ужас. Если не спортивный, то просто по-человечески: Алан Смит, Ли Бойер, Марк Видука и Лукас Радебе могли напугать кого угодно. Они и пугали, пока не разбежались, когда «Лидс» стал разваливаться на непогашенные чеки. Тот «Лидс» так ничего и не выиграл.

8. «Депортиво»

Пока любители Серии А и Премьер-лиги с трудом сдерживают слёзы после двух последних пунктов, было бы некрасиво обойти Примеру. Здесь тоже была команда, которая вспыхнула на пару лет и запомнилась навсегда. Но «Депортиво» не просто вспыхнул: в 90-е команда горела ровным и ярким пламенем. Сначала был «Супер Депор» с Бебето и Мауро Силвой, потом команду подхватил легендарный Хавьер Ирурета, который привёл-таки команду из города на 250 тыс. жителей к испанскому чемпионству. Джалминья, Рой Макай, Диего Тристан, Педру Паулета – не всех из них разобрали богатые клубы. «Депортиво» Ируреты был собран не из золотых мальчиков, а из сочетания талантов и ходячих проблем, которые выдали пару лет на максимуме. Драйвовая получилась команда.

9. Штрафные удары Чилаверта

Кандидат в президенты Парагвая, обладатель собственной статуи на стадионе «Велес Сарсфилд» и автор 62 голов в карьере, в том числе восьми за сборную. Неплохо для вратаря. Но дело не только в голах. Чилаверт мог превратить в шоу любой матч. А по экстравагантности высказываний он бы сейчас конкурировал с Ибрагимовичем. Вратарь обвинял Роберто Карлоса в расизме, а Михаэля Баллака – в том, что тот не моется… В Европе его карьера не сложилась: харизма и характер обернулись недисциплинированностью и неуправляемостью. В «Сарагосе» и «Страсбуре» он конфликтовал с одноклубниками, нарушал режим и платил штрафы. Но запомнился.

10. Лимит на легионеров в Европе

Ладно, это спорно. Но я объясню. До революции Жан-Пьера Босмана все клубы, игравшие под эгидой ФИФА, могли заявлять не больше трёх иностранцев плюс ещё двух, которые прожили в стране больше пяти лет. Лимит на легионеров отменили в 1995 году, но, что характерно, во многих футбольных федерациях остаются ограничения для игроков некоторых стран, не входящих в Евросоюз. Ограничений по выходу на поле нет, но, скажем, в Италии клуб может приобрести только одного футболиста не из Евросоюза за сезон (если он не куплен у другого итальянского клуба), а в Англии требуется определённое количество игр за сборную, чтобы получить разрешение на работу. Всё это оздоровило конкуренцию.



С другой стороны, в начале 90-х благодаря лимиту на легионеров мы увидели немецкую колонию в «Интере» и голландскую в «Милане». Райкард, ван Бастен и Гуллит – хороший способ соблюдать лимит на легионеров, не правда ли?

Фото: Chris Cole/Allsport

11. «1+8» Ивана Саморано

Сезон-1997/98 Иван Саморано провёл в «Интере» под номером девять. Летом пришёл Роберто Баджо – лучшая «десятка» в истории Италии – и взял родной номер у бразильца Роналдо (возможно, лучшей «девятки» в истории футбо… молчу-молчу). Роналдо захотел футболку с девятым номером. Саморано расстроился. И на собственной форме с 18-м номером поставил «плюс» между цифрами. Вот из-за таких проблем команда с Баджо, Роналдо и Саморано в атаке и не выиграла чемпионат Италии.

12. Связка Шевченко — Ребров

В конце 90-х Валерий Лобановский организовал «Динамо» вокруг суперсвязки форвардов. Четвертьфинал Лиги чемпионов в 1998 году был сенсацией, но в следующем сезоне «Динамо» забралось в полуфинал. Украинская команда возила «Баварию» большую часть домашнего матча, но при счёте 3:1 расслабилась и пропустила два поздних гола. Шевченко стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и уехал в «Милан» за 23 млн евро.

13. Косички Тарибо Уэста

Комментарии излишни. Хотя нет. Косички – первое, что бросается в глаза, но, вообще-то, Уэст выиграл чемпионат Франции, Кубок УЕФА и Олимпийские игры. Другими словами, тренеры ценили его не за причёску.

Фото: Ross Kinnaird /Allsport

14. Та самая сборная Нигерии

В этой команде никто не смог бы с первого раза угадать по надписи на спине футболиста: это имя, фамилия или прозвище? Финиди Джордж, Джей Джей Окоча, а также ставящие в тупик комментаторов Амокачи и Амунике добрались до 1/8 чемпионата мира два раза подряд: в 94-м и 98-м. Судьба игроков той команды сложилась причудливо. Тарибо Уэст стал пастором, Окоча сменил имя, Стивен Кеши уже успел потренировать сборную Нигерии и выиграть с ней Кубок Африки, а Майкл Эменало стал директором в «Челси».

15. Итальянские тренеры лучше всех в мире

А, стоп. Это никуда не делось. Итальянские тренеры по-прежнему лучшие.

16. Ферги-тайм

Термин набрал популярность позднее, уже в нулевые. Но какое это имеет значение, если самая грандиозная развязка в финале в истории Лиги чемпионов случилась в Ферги-тайм именно в 90-е? Шмейхель, Шерингем, Сульшер – мы помним. И слёзы Куффура тоже. И опасно сверкающего очками Фергюсона, который бьёт пальцем по наручным часам, перемалывая челюстями несчастную жвачку. В Германии всё это тоже запомнили. Так хорошо запомнили, что про Ферги-тайм есть отдельная страница в немецкой «Википедии». Кстати, не всё так однозначно. Болельщики многих английских команд считают, что, когда «МЮ» проигрывал, судья добавлял больше времени ко второму тайму, чем когда «МЮ» выигрывал. Есть даже специальное расследование на BBC.

Фото: Gary M. Prior/Getty Images

17. Два форварда-столба в штрафной

Ладно, не всегда это были именно столбы. Но игра с двумя страйкерами, которые не участвуют в командной игре, не возвращаются за линию мяча и живут на поле исключительно ради ударов по воротам, – это действительно классический футбол 90-х. Сейчас такое трудно себе представить. Связка Марсело Салас – Кристиан Вьери? Исключено. Индзаги – Шевченко? Так больше не играют. Роналдо – Саморано? То же самое. И Бергкамп – Анелька.



На самом деле, странное время. Команды играли с двумя чистыми форвардами, а голов было меньше. Роналдо выиграл «Золотую бутсу», забив 34 гола за сезон. Марио Жардел забил 36. В то же время тренеры ломали голову, куда поставить Роберто Баджо – на фланг или в центр нападения, потому что с «десяткой» никто не играл.

Герой античной трагедии. Роберто Баджо против судьбы Путь от невезучего талантливого футболиста до кумира миллионов болельщиков, которым неважны его титулы. Роберто Баджо 50 лет.

18. «Торпедо»

90-годы получились для команды со стадиона имени Эдуарда Стрельцова слишком насыщенными. Победа над «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА, победа в Кубке России, продажа клуба и переезд на «Лужники», раздвоение личности, сухая серия Пчельникова (767 минут), Виталий Шевченко и третье место в чемпионате России. В 90-е ещё играл Николай Савичев, в защите стоял Шустиков, а потом появились Семшов и Кормильцев.

19. Крутые парни

Речь не об амплуа на поле. В зависимости от возраста вы, вероятно, сейчас представили совершенно разные типы игроков. В определённом смысле Поль Погба, конечно, крут. У него разноцветная причёска, 20 млн подписчиков в «инстаграме», и он отлично умеет играть в футбол. Но настолько ли он крут, как Патрик Виейра? Рой Кин? Джузеппе Бергоми? Пол Скоулз? Эдгар Давидс? Повторюсь: речь не об амплуа, а о характере. Другой вопрос: кого вообще из современных футболистов можно сравнить с игроками 90-х по отношению к работе? Кажется, футболистов, которые так же ненавидели проигрывать, как Кин и Виейра, просто больше нет. Эпоха закончилась, и сейчас отношение к футболу изменилось у самих футболистов. Времена, когда Дэвид Бекхэм шокировал всех своими рекламными контрактами, прошли. Сейчас всех бы шокировало их отсутствие.

Фото: Mark Thompson/Allsport

20. «Зенит» без денег

В 90-е годы «Зенит» был ужасно нестабильным, но драйвовым клубом. Вылетал в первую лигу, возвращал Садырина, возвращался в высшую лигу, возвращал Морозова, выигрывал Кубок и доходил до полуфинала Кубка Интертото с Березовским, Горшковым, Игониным и Поповичем. Кстати, в том Кубке Интертото уже играли Аршавин и Малафеев. Ух.

Тест. 2007 год, «Зенит» — чемпион. Вы помните? Это было ровно 10 лет назад.

21. Бесформенная форма

Невозможно понять, чем руководствовались сотрудники аdidas и Nike, когда разрабатывали футбольную форму в 90-е. Пожалуй, единственная закономерность в том, что для самых низких игроков подбирали самый большой размер формы. Короткий рукав ниже локтя? Это нормально.

Фото: Allsport UK /Allsport

22. Серьги и цепочки на поле

Футболистам запрещено выходить на поле с любыми посторонними предметами. Причина – требования безопасности. Это логично, но мы помним, что от серьги в ухе Роберто Баджо не пострадал ни он, ни кто-то другой. Хорошо, что в 90-х ещё никому не пришло в голову, что это опасно. Кстати, на фото («Брешия», 2000 год) бесформенная футболка на пять размеров больше, чем нужно. Устойчивая оказалась мода.

Фото: Grazia Neri/ALLSPORT

23. Воображаемый младенец как способ отпраздновать гол

Во время чемпионата мира 1994 года у Бебето родился сын. В следующем матче он, забив гол, покачал на руках воображаемого ребёнка. К Бебето присоединились и другие. Это стало фирменным знаком команды, которая стала лучшей в мире.