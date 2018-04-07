Чемпионство откладывается. Моуринью обыграл Гвардиолу, уступая 0:2

Чемпионство

В этом туре «Манчестер Сити» мог официально оформить чемпионство. За шесть туров до конца. И мог сделать это совершенно феерическим способом, выиграв в манчестерском дерби. Но сделать это было непросто по определению. «Манчестер Юнайтед» идёт вторым, отбивая атаки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». У команды Моуринью нет дополнительной нагрузки в виде Лиги чемпионов и разбитого психологического состояния, как у подопечных Гвардиолы, крупно проигравших «Ливерпулю».

Приоритеты

В том, что «Сити» выиграет чемпионат, ни у кого нет сомнений уже с янвваря. Команда выиграла 27 матчей при 3 ничьих и 1 поражении. 88 забитых мячей (на 13 больше, чем у ближайшего преследователя), 21 пропущенный (меньше всех в Премьер-лиге).

Гвардиола тоже посчитал, что чемпионский титул от него никуда не денется, и оставил на скамейке запасных Уолкера, Лапорта, Де Брёйне, Жезуса и Агуэро, который давно не играл из-за травмы колена.

«Сравнивать меня с псом неправильно, надо уважать собак» Перед манчестерским дерби, которое может стать для его команды «золотым», Гвардиола зажигает на пресс-конференции.

Всё ясно?

Исход матча, казалось, был уже предрешён в первом тайме. На 25-й минуте Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Компани удачно набежал на мяч и головой отправил его под перекладину. Ещё через пять минут де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, Зане перехватил мяч, протащил его к штрафной площади, затем последовала передача на Гюндогана, тот отпасовал на левый угол штрафной площади, Стерлинг сразу отдал ответный пас, и Гюндоган, резко развернувшись, отправил мяч в дальний угол ворот.

Моуринью ещё не всё ясно

«МЮ», в первом тайме игравший вторым номером, после перерыва преобразился. То ли Моуринью серьёзно поговорил с игроками, то ли соперник решил, что дело сделано, но ход игры полностью поменялся.

На 53-й минуте Санчес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Эррера сбросил мяч на Погба, и тот уверенно разобрался с Эдерсоном. Две минуты спустя Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади теперь уже с левого фланга, Погба оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот.

Тот самый Погба, про которого Гвардиола накануне матча сказал, что ему его недавно предлагали, но он отказался, потому что «слишком дорогой игрок для „Манчестер Сити“.

На 69-й минуте Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Смоллинг оторвался от защитников и в касание отправил мяч в угол ворот.

В Лиге чемпионов «горожане» пропустили три от «Ливерпуля» в первом тайме, четыре дня спустя три от «Манчестер Юнайтед» во втором. До этого утра в чемпионате «Сити» пропустил три гола только один раз — четыре от того же «Ливерпуля».

Концовка

У Гвардиолы оставалось больше 20 минут, чтобы всё исправить. Он почесал подбородок и выпустил на поле Де Брёйне и Жезуса. Затем почесал макушку и бросил в бой Агуэро. Но ход игры не особо сильно поменялся, Жозе Моуринью, судя по всему, очень внимательно изучил игру своего соперника против «Ливерпуля». Возможно даже, не один раз.

Моменты у «Сити» всё же были. Удар Агуэро головой под перекладину на 90-й минуте был хорош, но де Хеа выручил. А спустя несколько секунд мяч попал в Стерлинга и от него отскочил не в створ, а в штангу.

Чемпионство «Сити» теперь попробует завоевать через неделю в Лондоне, в игре с «Тоттенхэмом», а «Юнайтед» прочно закрепился на втором месте.