«Сравнивать меня с псом неправильно, надо уважать собак»

Сегодня «Манчестер Сити» может досрочно стать чемпионом Англии. И сделать это красиво, победив в манчестерском дерби. Но этот матч не так волнует футбольную общественность (в конце концов, в чемпионстве «Сити» никто не сомневается чуть ли не с января), как продолжение перепалки между Хосепом Гвардиолой и агентом Мино Райолой.

«Гвардиола – прекрасный тренер. Но как личность он полный ноль. Трус и пёс. Он как священник: делайте то, что я говорю, но не делайте того, что я делаю. Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, это покажет, что он хороший тренер, но меня это взбесит», — сказал Райола две недели назад.

«Гвардиола – трус и пёс». Хроника войн самого скандального агента в мире Что Мино Райола сказал за год.

Гвардиола выдержал паузу и ответил. На вопрос о том, почему агент его так ненавидит. Хотя это все и так знают. Из-за Ибрагимовича.



«Благодаря Райоле люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но не понимаю, почему я такой плохой парень. Я никогда не общался с ним. Возможно, Ибрагимович рассказал это всё ему обо мне.



Два месяца назад Райола предлагал мне купить Мхитаряна и Погба. Почему? Зачем он сделал это предложение? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли за «Манчестер Сити»? Райола должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак.

Мой ответ? Я сказал «нет». У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой игрок.



Я удивился, ведь он назвал меня псом. Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер. Спасибо».

Райола прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити», но уже не так резко.



«Я никогда не разговаривал с Гвардиолой. И я предлагал игроков не ему, а «Манчестер Сити». Это прекрасный клуб с прекрасным тренером. Я не буду называть имена футболистов, о которых тогда шла речь».

Ни одного оскорбления. Как так? Все замерли в ожидании продолжения. Весело же! Какое тут к чертям манчестерское дерби?

Но про футбол испанец тоже немного рассказал.

Гвардиола выразил мнение, что между ним и наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не существует никакого тренерского противостояния.



«Что касается моего противостояния, то я понимаю, что это обсуждалось, когда я приехал в Англию, в первый сезон. Однако прошло уже два года и ничего особенного в этом смысле не случилось. Я никогда не обыгрывал Моуринью, а он – меня. Наши команды обыгрывали друг друга. Я не играю против Жозе, а он – против меня. Уважаю Моуринью. Манчестерское дерби – это не Пеп против Жозе».