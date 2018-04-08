«Промес играл также, как и раньше. Только забил три гола»

Массимо Каррера на пресс-конференции после матча с «Анжи» признал, что между соперниками есть разница в классе и посетовал на пропущенный гол.

— Почему не было Глушакова? По игре этого не было заметно, но всё же.

— У нас имеются разные игроки. Сегодня я оставил его отдохнуть и решил сыграть с Пашаличем.



— Промес вернулся, хет-трик — это очень круто. Ожидали от него такого?

— Здесь ни при чём, что Квинси вернулся. Он играл за свою команду и играл так же, как и раньше. Он всегда делал то же самое. Только сегодня он забил ещё и три гола.

— Не показалось, что соперник был как будто из другой лиги?

— Безусловно, небольшая разница в качестве есть. Но при этом, если ты не выходишь на поле со злостью, разница может и не сказаться. Они сыграли свой матч, мы мало что им позволили. Но всё равно мне не понравился пропущенный гол. Это признак расслабления.



— Дагестан сегодня праздновал победу Хабиба Нурмагомедова. «Спартак» как Хабиб и мы увидели избиение, настоящий нокаут?

— Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что «Спартак» всё ещё в чемпионской гонке и будет бороться до конца.

— В Италии опубликовали ваши слова, что вы хотите продлить контракт со «Спартаком». Переговоры идут?

— Это надо спросить у Федуна. Моё желание — остаться. Но это зависит не только от меня. Я стараюсь выполнять свою работу со страстью, за которую мне платят. Стараюсь радовать руководство и наших болельщиков. Я выполняю только свой долг, ничего другого.



— Впечатлила игра Ханни. Он окончательно адаптировался?

— Ханни — хороший игрок. Я захотел его видеть в «Спартаке». В других матчах он не играл по тактическим соображениям. Есть матчи, где должны играть другие.



Я обычно не выделяю игроков, но хочу похвалить Петковича. Он провёл хороший матч, всегда тренировался на максимуме, и это хороший знак.



— Звучали аналогии с Хабибом. Если продолжить — судя по счёту, между «Спартаком» и «Анжи» разница как между «Ювентусом» и «Реалом»?

— Нет. Нельзя сравнивать, потому что «Юве» и «Реал» — это топ-клубы. Между ними нет такой разницы в классе, она больше между «Спартаком» и «Анжи». Хотя я, если честно, ожидал другого.

Хет-трик Промеса за 27 минут. «Спартак» не отстаёт от «Локомотива» Команда Массимо Карреры эффективно использовала слабости «Анжи» и продолжает преследовать «Локомотив» в чемпионской гонке.

Вадим Скрипченко высказал своё мнение о матче, и вопросов к нему практически не было.

— Тяжело рассчитывать на положительный результат, когда в первые 30 минут пропускаешь три мяча. По горячим следам тяжело сказать, почему так случилось. Конечно, были и индивидуальные ошибки, и командные. Разберём потом. Но давать такую фору сопернику, который борется за Лигу чемпионов, нельзя. С «Краснодаром» зацепили очко, сегодня этого не произошло. При счёте 0:3 игра была предрешена.

— Что сказали команде в перерыве?

— В перерыве ещё теплилась надежда, сказал ребятам: «Начните всё сначала». Но индивидуальная ошибка Будакова перечеркнула наши надежды. «Спартак» выглядел очень уверенно. Плюс сказалось серьёзное индивидуальное мастерство атакующей группы «Спартака». Нам предстоит тяжёлая концовка, но я не вижу проблем, чтобы с достоинством выйти из этой ситуации.

— Кто в «Спартаке» понравился больше всех?

— В «Спартаке» понравилась вся группа атаки, не только Промес. При подготовке мы обращали внимание, что «Спартак» действует очень агрессивно. Нельзя сказать, что при выходе из обороны в атаку они сильно комбинируют. Но Адриано хорошо играет «на втором этаже». Потом вышел Зе Луиш. Вся группа атаки «Спартака» — это топ.

Квинси Промес, сделав первый хет-трик за «Спартак», предположил, что кризис в его игре миновал.

— Вы возглавили бомбардирскую гонку. Что это значит для вас?

— Это хорошо, но это ещё не конец.

— Многие говорят, что Квинси в кризисе. Уже нет?

— Да, он закончился. Люди говорили, что я в кризисе, так как я не забивал.

— В матче с «Анжи» вы забили три гола...

— Это значит, что мы выиграли. Мне было сложно начать забивать. Долгое время не получалось, я даже промахнулся с пенальти. Но психологически я силён и знаю, что могу. Каждый день я усердно работаю на тренировках. Это приносит результат. Продолжу трудиться и надеюсь, что люди меня поддержат. Вместе мы сможем делать крутые штуки.

— Вы забили три разных гола. Какой понравился больше?

— Второй гол после дальнего удара — отличный.

— Защита титула — это большой вызов для вас?

— Естественно, тем более что «Локомотив» сейчас выше нас в турнирной таблице. Мы остаёмся в чемпионской гонке и стараемся выиграть каждый следующий матч.

— Сегодняшний был одним из лучших для вас это весной?

— Вы так думаете? Это была хорошая игра, которая принесла результат. Но я уверен, что мы можем играть ещё лучше. На следующей неделе мы должны снова взять три очка.

— Вы сделали самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ. Это было тяжело?

— Слышал об этом. Это прекрасно — бить чужие рекорды. Конечно, я это люблю. Именно поэтому я профессиональный игрок.

— Видели бой Хабиба Нурмагомедова?

— Да, он сделал хорошую работу. Мне он очень нравится.