Полузащитник «СКА-Хабаровск» дисквалифицирован на 6 матчей. За что?

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Кабутов нанёс защитнику «Амкара» Петару Заневу тяжёлую травму — разрыв связок голеностопа. А спустя несколько дней он и сам оказался вне игры: КДК РФС дисквалифицировал его на шесть матчей. То есть фактически до конца чемпионата. О том, что случилось, Кабутов рассказал «Чемпионату».

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей

— Опишите эпизод, который привёл к вашему удалению.

— Я покатился, он дорогу перебежал с мячом. Я по инерции продолжил и попал ему в опорную ногу.

— Вы высоко подняли ногу?

— Нет, она была рядом с землёй.



— Намерение совершить фол было?

— Нет, это произошло случайно. Занев просто перебежал дорогу, и я уже докатился в него.



— Быстро осознали, что нанесли сопернику травму?

— Сначала не понял, но когда Петар закричал, сразу пошёл к нему извиняться. Тут же судья мне красную показал. Ушёл в раздевалку, там сказали, что Занев вернулся на поле. Я так понял, что ничего не было. Потом новости посмотрел, узнал, что у него травма (болгарина заменили на 67-й минуте. — Прим. «Чемпионата»).

— Занев попал в больницу с частичным разрывом связок голеностопного сустава. Вы пытались с ним связаться?

— Написал, передал извинения. Только он не ответил.



— Где взяли его номер?

— В «Инстаграме» нашёл страницу. Как узнал в семь утра, так сразу и написал: «Не хотел нанести травму, извиняюсь».



— Шесть матчей – заслуженное наказание?

— Мне кажется, немного перебор.

— Если в течение 15 дней Занев сыграет за «Амкар», то дисквалификация сократится до трёх матчей.

— Желаю Петару здоровья, чтобы он быстрее поправлялся. Честно, я не хотел нанести ему травму.



— Что сказал тренер об этом эпизоде?

— Разбирали ситуацию, Передня спросил: «Ты со злостью прыгал?». Я ответил: «Тренер, вообще никакой злости не было». Реально, так момент получился. Хотел параллельно атаку прервать, сыграть в мяч. Не то что травму нанести, даже нарушать не хотел.



— Раньше вы или вам наносили тяжёлую травму?

— Не припомню. После этого случая буду в два раза аккуратней играть. Ног из подкатов, конечно, убирать не стану. Просто буду внимательнее. Травмы — самое страшное для футболиста. Заневу ещё раз через «Чемпионат» желаю скорейшего выздоровления и возвращения в футбол.