Булатов: Абаскаля надо было раньше убирать, без него «Спартак» воскрес

Российский тренер Виктор Булатов высказался об игре московского «Спартака» после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу. «Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты. Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», — приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка по результатам 27 игр.