«Мне очень жаль Кейна». Харгривз высказался об игроке «Баварии» после поражения от «Реала»

Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о нападающем немецкого клуба Гарри Кейне после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Мне очень жаль Кейна. Какой суперзвездой он является, но у него нет возможности сыграть в финале Лиги чемпионов. Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, но в последние 10 минут всё пошло не по плану», — приводит слова Харгривза ВВС.

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

В нынешнем сезоне «Баварии» не удалось выиграть ни одного трофея.