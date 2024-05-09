Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне очень жаль Кейна». Харгривз высказался об игроке «Баварии» после поражения от «Реала»

«Мне очень жаль Кейна». Харгривз высказался об игроке «Баварии» после поражения от «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о нападающем немецкого клуба Гарри Кейне после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Мне очень жаль Кейна. Какой суперзвездой он является, но у него нет возможности сыграть в финале Лиги чемпионов. Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, но в последние 10 минут всё пошло не по плану», — приводит слова Харгривза ВВС.

Напомним, мюнхенский клуб уступил «Реалу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч. В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

В нынешнем сезоне «Баварии» не удалось выиграть ни одного трофея.

Материалы по теме
«Опустошение». Кейн — о проигрыше «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android