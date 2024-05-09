Тренер «Зенита» Оливейра: если Семаку будет нужна моя работа, я останусь с ним до 2030-го

Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, отреагировал на новость о скором продлении контракта российского специалиста с сине-бело-голубыми.

«Если Богданычу [Семаку] будет нужна моя работа, я останусь с ним в «Зените» до 2030 года. Но, насколько я понимаю, пока ничего не продлили, идут переговоры», — приводит слова Оливейры Sport24.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина. По её словам, новое соглашение будет подписано до начала следующего сезона.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» набрал 51 очко. Подопечные Сергея Семака занимают первое в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Следом идут «Краснодар» и московское «Динамо», в активе которых по 50 очков.