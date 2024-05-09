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Сёмин: при Слишковиче «Спартак» стал играть в неплохой футбол

Сёмин: при Слишковиче «Спартак» стал играть в неплохой футбол
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался об игре «Спартака» под руководством Владимира Слишковича, который является исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

«Что касается «Спартака», при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол — короткий пас, много комбинаций, владения мячом. Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», – приводит слова Сёмина РИА Новости.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович признан лучшим в чемпионате России в апреле.

Напомним, Владимир Слишкович занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля и не проиграл ни одного из трёх матчей в РПЛ.

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