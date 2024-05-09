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«Барселона» близка к подписанию действующего чемпиона мира – COPE

«Барселона» близка к подписанию действующего чемпиона мира – COPE
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Опорный полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает COPE.

По сведениям источника, стороны согласовали условия контракта 30-летнего хавбека. Ожидается, что летом он присоединится к каталонской команде в статусе свободного агента. Отмечается, что аргентинский опорник придёт на замену Ориолю Ромеу. Это подписание не отменяет трансфер топ-опорника.

При этом уточняется, что официально соглашение между Гвидо и сине-гранатовыми будет подписано после того, как каталонцы решат проблемы с финансовым фэйр-плей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Гвидо Родригес выступает за «Бетис» с лета 2020 года, когда перешёл в испанскую команду из мексиканского клуба «Америка». 30-летний аргентинец вместе со своей национальной командой в 2022 году стал чемпионом мира по футболу.

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