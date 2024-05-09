«Арсенал» рассматривает вариант с возвращением Щенсны в клуб — Evening Standard

Лондонский «Арсенал» изучает вариант с подписанием 34-лентего вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны, принадлежавшего «канонирам» с 2008 по 2017 год. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Арсенал» готовится к тому, что грядущим летом клуб покинет вратарь Аарон Рамсдейл. В связи с этим «канониры» рассматривают Щенсны ему на замену. Подчёркивается, что «Ювентус» также планирует продать польского футболиста по окончании нынешнего сезона. Действующий контракт Щенсны с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, в составе основной команды «Арсенала» Щенсны принял участие в 181 матче во всех турнирах, в 72 из которых он отыграл «на ноль» и пропустил 194 гола.

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