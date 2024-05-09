Судейский скандал в Лиге чемпионов, Кокорин остаётся на Кипре. Главное к вечеру
Споры вокруг отменённого гола «Баварии» в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов не утихают, Кокорин подписал годичный контракт с «Арисом». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 9 мая.
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