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«Слёзы антимадридизма». Модрич лайкнул публикацию, высмеивающую ненавистников «Реала»

«Слёзы антимадридизма». Модрич лайкнул публикацию, высмеивающую ненавистников «Реала»
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38-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич лайкнул публикацию в соцсети Х (ранее Twitter) с видео, где крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор проходит восстановительную процедуру, бегая в специальной камере, до пояса наполненной водой. Данное видео сопровождал комментарий: «Винисиус купается в слезах антимадридизма».

Эта публикация была одобрена хорватским полузащитником после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», в котором мадридский клуб одержал победу со счётом 2:1 и вышел в финал главного европейского клубного турнира. Сам Модрич появился на поле на 69-й минуте встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».

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