В «ПСЖ» начали подготовку к финалу ЛЧ ещё до ответного матча с «Боруссией» — L’Équipe

В «Пари Сен-Жермен» были убеждены, что команда пройдёт дортмундскую «Боруссию» на стадии полуфинала Лиги чемпионов и гарантировано выйдут в финал главного европейского клубного турнира. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, ещё до начала ответного полуфинального матча с «Боруссией» парижский клуб начал прорабатывать логистику, связанную с поездкой команды в Лондон, где 1 июня на стадионе «Уэмбли» состоится финал Лиги чемпионов. Подчёркивается, что сразу несколько отделов клуба осуществляли данную деятельность.

Напомним, «ПСЖ» уступил «Боруссии» в двух матчах с общим счётом 0:2. В финале Лиги чемпионов немецкий клуб сыграет с мадридским «Реалом». Последний раз «ПСЖ» доходил до финала этого турнира в 2020 году.

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