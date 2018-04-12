8 самых инфарктных развязок в истории плей-офф Лиги чемпионов

Сезон-1998/99. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» – 2:1

Голы: Шерингем, 90+1, Сульшер, 90+3 – Баслер, 6



Главная драма в истории Лиги чемпионов. Франц Беккенбауэр рассказывал, что на 90-й минуте вышел из VIP-ложи и на лифте поехал к футбольному полю, а когда пришёл к полю – увидел на табло 1:2 вместо 1:0 и… подумал, что на «Камп Ноу» сломалось табло. На самом деле нет: баварские пижоны растранжирили массу моментов, а «Юнайтед» по-британски ответил двумя угловыми. Шерингем в сутолоке подправил мяч после удара Гиггза и сравнял счёт, а Уле-Гуннар Сульшер на следующем корнере забил победный гол. Football, bloody hell.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SPORT LIFE.

Сезон-1999/2000. «Бавария» – «Порту» 2:1

Голы: Пауло Сержио, 15, Линке, 90+2 – Жардел, 90



В следующем розыгрыше Лиги чемпионов в ответной четвертьфинальной игре против «Порту» (счёт первой игры – 1:1) немцы ухитрились пропустить от Марио Жардела на 90-й минуте и тут же ответить победным голом Томаса Линке. Правда, дальше полуфинала, где их уже ждал «Реал», пройти «Баварии» было не суждено.

Сезон-2004/05. «Ливерпуль» – «Милан» – 3:3, 3:2 по пенальти

Голы: Джеррард, 54, Шмицер, 56, Алонсо, 60 – Мальдини, 1, Креспо, 39, 44



Ещё один легендарный финал Лиги чемпионов. «Ливерпуль» проигрывал 0:3 к перерыву, но умудрился перевернуть всё за 15 минут второго тайма. Стивен Джеррард последовал примеру другого капитана, Паоло Мальдини, и забил первый мяч своей команды в финале. Владимир Шмицер сократил отставание до минимума, а Хаби Алонсо восстановил баланс. Потом выиграть мог кто угодно, но выиграл в серии пенальти «Ливерпуль» – благодаря ногам-спагетти и необычной манере игры на 11-метровых Ежи Дудека.

Сезон-2004/05. «Ливерпуль» – «Милан» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Видео можно посмотреть перейдя по этой ссылке.

Сезон-2008/09. «Челси» – «Барселона» – 1:1

Голы: Эссьен, 9 – Иньеста, 90+3



Драма на «Стэмфорд Бридж», где каждый видит своего главного героя. Для фанатов «Челси» центральная фигура матча – норвежец Том Хеннинг Эвребе. Показания вокруг Эвребе расходятся: он не поставил то ли два, то ли три, то ли семь чистых пенальти в ворота «Барселоны». Но в любом случае отработал настолько слабо, что до сих пор получает домой пули в конверте. Даже при таком судействе «Челси» вёл 1:0, но на 93-й минуте упустил свой шаткий перевес. Андрес Иньеста забил из-за штрафной и отправил «Барселону» в финал Лиги чемпионов, который каталонцы выиграют у «Манчестер Юнайтед».

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Сезон-2008/09. «Челси» – «Барселона» – 1:1 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Сезон-2012/13. «Боруссия» Д – «Малага» – 3:2

Голы: Левандовски, 40, Ройс, 90+1, Сантана, 90+3 – Хоакин, 25, Элизеу, 82



Лучший косплей на развязку-1999. «Малага» Мануэля Пеллегрини была в нескольких минутах от полуфинала Лиги чемпионов, выигрывая 2:1 к 90-й минуте. Но команда Юргена Клоппа бросилась на самый отчаянный штурм в своей истории (так остервенело «Боруссия» не наваливалась в штрафную ни до, ни после). Главным героем навала стал Фелипе Сантана – да, тот, который спустя несколько лет вылетит из Премьер-Лиги с «Кубанью». Марко Ройс после скидки Сантаны сравнял счёт, а в следующей атаке после навеса Шибер смахнул мяч в дальний угол, а бразилец подправил его уже на линии вратарской. С системой VAR такой развязки не было бы – судья не увидел офсайд, когда Сантана забивал третий мяч. Но это придало моменту только больше драмы.

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Сезон-2013/14. «Реал» – «Атлетико» – 4:1 ДВ

Голы: Рамос, 90+3, Бэйл, 110, Марсело, 118, Роналду, 120 – Годин, 36



Сливочная часть Мадрида вызубрила сочетание цифр 92:48 – это время Серхио Рамоса. «Атлетико» в своём стиле убивал статусного соперника в финале Лиги чемпионов, у «Реала» оставался последний угловой, и Рамос превратил его в гол, в своём стиле вылетев под навес. «Реал» перевёл мадридское дерби в финале ЛЧ в овертайм, а там наказал уставший «Атлетико» ещё трижды.

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Сезон-2016/17. «Барселона» – «Пари Сен-Жермен» – 6:1

Голы: Суарес, 3, Курзава (автогол), 40, Месси, 50, Неймар, 88, 90+1, Роберто, 90+5 – Кавани, 62



Можно бесконечно спорить, кто главный герой прошлогоднего мартовского вечера. Неймар, выдавший чудо-матч за полгода до трансфера в «ПСЖ»? Сержи Роберто, чья карьера уже стала успешной после рывка в нужное место на 95-й минуте? Дениз Айтекин, лично хоронивший «ПСЖ» сильнее, чем сами парижане – своей зажатостью? Все факторы сошлись вместе, так и получился самый дикий камбэк в двухматчевом противостоянии Лиги чемпионов. «Барселона» проиграла в Париже 0:4, до 88-й минуты выигрывала дома 3:1 и никак не заслуживала прохода дальше… а в оставшееся время раздавила «ПСЖ» и забила ещё трижды. Неймар, опять Неймар, Роберто – нужно вызубрить всех героев того великого и скандального матча.

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Сезон-2017/18. «Реал» – «Ювентус» – 1:3

Голы: Роналду, 90+7 – Манджукич, 2, 37, Матюиди, 60



Пополнение в золотой коллекции Лиги чемпионов. Дома «Ювентус» проиграл 0:3, а перед ответным матчем его шансы воспринимались как мизерные… но быстрый гол Марио Манджукича в Мадриде внезапно перевернул всю ситуацию в паре. Перед перерывом «Ювентус» забил ещё (снова стараниями Манджукича), в начале второго тайма – сравнял общий счёт (Матюиди подкараулил дикую ошибку Кейлора Наваса).



Игра катилась к овертайму, но один заброс в штрафную на Криштиану Роналду всё изменил. Криш скинул мяч на Лукаса Васкеса во вратарскую, Бенатия врезался в игрока «Реала» сзади, и судья назначил пенальти. А Джиджи Буффон так рьяно спорил с судейским решением, что схватил красную карточку. У «Ювентуса» нашлась замена для выхода вратаря, Войцеха Щенсного, но удар с пенальти от Криштиану он не вытащил – «Реал» спасся от овертайма и вытащил двухматчевое противостояние. Которое изначально было в его руках.

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