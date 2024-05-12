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Глушенков: я не забил «Оренбургу»? Ничего страшного, я борюсь в ассистентской гонке

Глушенков: я не забил «Оренбургу»? Ничего страшного, я борюсь в ассистентской гонке
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал результат матча 28-го тура с «Оренбургом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. 24-летний Глушенков отдал голевые передачи в эпизодах с обоими забитыми мячами.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

«Выиграли со счётом 2:0, все ребята молодцы. Ничего страшного, что сам не забиваю. Я борюсь в ассистентское гонке и радуюсь за ребят, когда они забивают», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков. «Оренбург» после 28 матчей Российской Премьер-Лиги остался на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков.

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