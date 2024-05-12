Бушманов: «Спартаку» нужен более опытный и авторитетный тренер, чем Слишкович

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов признался, что не поддерживает идею оставить в роли главного тренера команды Владимира Слишковича на следующий сезон. Слишкович в данный момент исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения с этого места Гильермо Абаскаля.

«Сезон ещё идёт, осталось две игры в чемпионате и Кубок, поэтому руководству «Спартака» сейчас точно ничего не надо делать со Слишковичем. Надо спокойно завершить сезон, а дальше будет время. Что значит нельзя убирать Слишковича из «Спартака», даже если выиграют Кубок? Я думаю, что «Спартаку» нужен более опытный и авторитетный тренер, ведь Слишкович мало работал главным тренером.

Да, ситуация в команде поменялась и «Спартак» в основном прилично играет при Слишкивовиче. Хотя та же игра с «Пари НН» оставила много вопросов. «Спартак» доминировал в том матче, но у команды был непонятный состав и были непонятные замены. Было много вопросов, помимо результата», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.