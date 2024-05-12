Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Условия, при которых «Краснодар» станет чемпионом России сезона-2023/2024

Условия, при которых «Краснодар» станет чемпионом России сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Уступив в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московскому «Спартаку» (0:1), «Краснодар» потерял второе место в турнирной таблице, опустившись на третью строчку по итогам 28-го тура.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Быки» имеют в своём активе 50 очков после 28 туров. У возглавляющего турнирную таблицу московского «Динамо» после победы над калининградской «Балтикой» стало 53 очка. «Зенит» после поражения от московского ЦСКА опустился на второе место, имея в активе 51 очко.

Для того, чтобы завоевать титул чемпиона страны, «Краснодару» необходимо набрать шесть очков в оставшихся двух матчах сезона с «Сочи» и московским «Динамо» при условии, что «Зенит» потеряет очки как минимум в одном из двух заключительных матчей сезона. При этом если «Динамо» проиграет во встрече 29-го тура с «Крыльями Советов», то «быкам» может хватить и ничьей в их матче между собой в 30-м туре, но тогда нужны две потери очков «Зенитом».

При таком раскладе «Краснодар» впервые в своей истории сумеет завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Материалы по теме
Условия, при которых «Динамо» станет чемпионом России сезона-2023/2024
Условия, при которых «Зенит» станет чемпионом России сезона-2023/2024
Материалы по теме
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android