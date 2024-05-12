Виктор Са: мы должны работать, чтобы вознаградить усилия Галицкого

Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«Лично я ещё ни разу не разговаривал с Галицким, но он всегда в клубе, постоянно его вижу. Мы знаем всё, что Сергей Николаевич делает для «Краснодара», он построил шикарную инфраструктуру. Мы должны работать, чтобы вознаградить усилия Галицкого», — приводит слова Са Sport24.

Напомним, вчера, 11 мая, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» уступили «Спартаку» со счётом 0:1. После 28 игр чемпионата России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего московского «Динамо» на три очка. В следующем туре «быки» сыграют с «Сочи». Встреча состоится 18 мая в 19:00 мск.

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