ЭСК поддержала решение судьи не ставить пенальти в ворота «Пари НН» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 27-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак» (0:0) Павла Шадыханова не назначать пенальти в ворота нижегородской команды на 90+1-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» № 10 Александр Трошечкин в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» № 23 Никитой Черновым в собственной штрафной площади не нарушал правила игры, так как оба игрока боролись за мяч. Движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошёл контакт тело в тело по инерции, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данный игровой эпизод», — написано на сайте РФС.

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