День подарков для «Локо». Следом за «Спартаком» очки теряет ЦСКА

«Уфа» снова не победила «армейцев», но на этот раз может быть собой довольна.

Семак и Гончаренко против «бывших»

Сколько бы ни сводила судьба Семака с ЦСКА, столько и будет муссироваться тема их совместного прошлого. Для красно-синего сообщества Сергей Богданович – культовый персонаж, любимец на все времена, и от смены мест работы специалистом отношение к нему «армейцев» со стажем не меняется. Оно было и остаётся подчёркнуто уважительным.

Эти чувства взаимны – человек исключительно порядочности, Семак с теплотой в голосе вспоминает годы «службы» в столице. Но для него встречи с ЦСКА – не только повод для приятственной мысленной телепортации в молодость, но и серьёзные экзамены на профессиональную зрелость. Прошлое придаёт особый подтекст настоящему.



Виктора Гончаренко с «Уфой» не так много, но кое-что тоже связывает. Она была не первой командой белорусского тренера в России, но последней – перед переходом на принципиально иной уровень, с Лигой чемпионов и борьбой за золото РФПЛ. Их сотрудничество было недолгим, но обоюдополезным. Гончаренко в Башкирии протестировал схему, которую впоследствии внедрил в ЦСКА. А «Уфа» во многом благодаря Гончаренко избавилась от комплексов, присущих многим «маленьким» клубам, окрепнув не только физически, но и ментально.

Самый неудобный соперник «Уфы»

Не одну значимую победу за три с половиной года в элите отпраздновала «Уфа», а с ЦСКА сладить никак не может – ни в официальных, ни в товарищеских матчах. За восемь предыдущих игр в чемпионате и Кубке уфимцы сподобились всего на четыре гола (три из них – в самом первом противоборстве) да пару ничьих. Так часто, как «армейцам», «горожане» никому не проигрывают. Неудобный соперник безо всяких оговорок. Традиция продолжилась.

Фернандес не вместо, а вместе с Набабкиным

Блистательная игра против «Арсенала» Набабкина (кто бы мог подумать, да?) и выздоровление Фернандеса поставили Гончаренко перед непростым выбором: кого отрядить на правый фланг защиты? И одного неправильно на лавку сажать, непедагогично, и другого вроде как странно в запасе держать. Главный «армеец» оригинально вышел из положения – включил в состав обоих. Марио – правым защитником, Кирилла – левым центральным.

Бистрович вытеснил Натхо в запас

Вторую после Набабкина оценку по итогам матча с «Арсеналом» получил от ресурса Whoscored Бистрович (7,5). Молодой хорватский хавбек выполнил огромный объём работы, преуспев не только в созидании, но и разрушении. Три удара, четыре обводки (все успешные!), четыре отбора – с такой статистикой Кристиян вправе был рассчитывать на сохранение места в старте. Гончаренко рассудил так же. На поле «Нефтяника» Бистрович отправился с первых минут. Продлил кредит тренерского доверия и Чалов. Три гола за пять дней – аргумент весомый.

«Армейцы» начали в три нападающих

После ознакомления с перечнем участников матча логично было предположить возвращение Вернблума в родную «гавань» опорной зоны. Но нет, Гончаренко сохранил за Понтусом полномочия таранного форварда. Скоростной Муса и атлетичный Чалов располагались неподалёку от своего взрывного блондина, но в большей мере были вовлечены в оборонительную работу, по мере сил помогая центральным хавбекам. Схематично ЦСКА придерживался формации 3-4-3 с ощутимым акцентом на атаку. «Уфа» при схожей расстановке действовала более закрыто.

Турбин пощадил Головина

ЦСКА владел преимуществом, методично доходил до чужих ворот и атаковал цель. Тем удивительнее оказался срыв Головина на 35-й минуте. Раздосадованный борцовским захватом в исполнении Йокича, Александр, падая, наподдал обидчику с двух ног. Попал шипами в бедро. Жёлтая карточка за такую выходку – минимально возможное наказание. Головин её получил в комплекте со строгим выговором от «стариков». В оправдание «армейцу» замечу, что ему в Уфе доставалось больше, чем кому бы то ни было – попробуй сохранить хладнокровие при такой интенсивной «обработке»…

«Головин легко впишется в «Арсенал»: он похож на Озила и подходит Венгеру» Павлюченко 4 года провёл в Англии. Скоро туда наверняка уедет Головин. СуперПав рассуждает о перспективах игрока ЦСКА за рубежом.

Гол имени двух Дмитриев

То, что «Уфа» не намерена полтора часа топтаться на своей половине поля, она показала на исходе первого тайма. Прорыв Живоглядова правым флангом «армейцев», как видно, не насторожил – иначе не зевнули бы через минуту ещё одну атаку, результативную. В тупик многоопытных защитников ЦСКА поставила внешне незатейливая, но эффективная «стеночка» двух уфимских Дмитриев – Стоцкого и Сысуева. Последний и открыл счёт в матче, точно пробив мимо Акинфеева.

Гости поменяли схему

Чисто бразильская замена в перерыве – Витиньо вместо Фернандеса – привела к трансформации «армейской» схемы. Набабкин снова оборотился в латераля, и ЦСКА перешёл на игру в четыре защитника. Таким образом «армейский» тренер попытался покончить с уфимской вольницей в центре поля. Головин с Бистровичем работали там буквально на разрыв. Но и с выходом Витиньо восстановить контроль над стратегически важным направлением «армейцам» не удалось. Разрывы между линиями никуда не делись. Поэтому выход на поле Натхо читался – и в середине второго тайма состоялся. Вторым субъектом замены стал Бистрович. Эта игра удалась Кристияну явно меньше предыдущей.

Муса открыл лицевой счёт в чемпионате

Замены благотворно повлияли на «армейцев», но ответным голом они прежде всего обязаны людям, игравшим со старта. Игнашевичу – за возврат мяча в штрафную после выноса бывшего «армейца» Никитина, Чалову – за ловкую скидку грудью, Мусе – за завершение. Для Ахмеда этот гол стал первым в чемпионате России после выхода из лондонского тумана.

«Минус 10» от «Локомотива»

Как ни старались москвичи (а старались действительно добросовестно), дожать соперника не смогли. «Зенит»-то они настигли в таблице, но от «Локомотива» ещё более отдалились. Минус 10 за пять туров до конца выглядят для ЦСКА практически непреодолимой пропастью. На красно-зелёной улице сегодня двойной праздник.