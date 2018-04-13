«Головин легко впишется в «Арсенал»: он похож на Озила и подходит Венгеру»

Роман Павлюченко провёл за «Тоттенхэм» 113 матчей и забил 42 мяча. Это достаточно для того, чтобы иметь право рассуждать о перспективах Александра Головина в английской Премьер-лиге. На следующий день после ничьей с «Арсеналом» Супер Пав изложил своё видение ситуации.

— Какое впечатление оставила ответная игра ЦСКА с «Арсеналом»?

— До пропущенного гола ЦСКА был в полном порядке. «Армейцы» переиграли «Арсенал». Это было видно по желанию. «Арсенал» столкнулся с тем же, что и «Барселона» с «Реалом». «Реал», правда, выиграл. Но всё равно был какой-то недонастрой. Подумали: «Ну а что — счёт в первом матче большой, дело сделано». Если бы Игнашевич забил третий гол, тогда… Ну вот видите как, не повезло ЦСКА. А «Арсеналу» повезло, ребята свои забили. При этом ЦСКА смотрелся очень прилично, мог зацепиться. Мне игра команды очень понравилась.

Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал» Московские «армейцы» были максимально близки к камбэку.

— А игра конкретно Головина? О нём уже говорят как почти об игроке «Челси», им наверняка интересуются многие в АПЛ, в том числе, возможно, и «Арсенал».

— Головин очень прибавил. Он лидер ЦСКА, один из ведущих игроков сборной. Александр — очень мобильный, умный футболист. Человек, который ведёт игру. Может и отдать, и принять, и пробить. Головин играет главную роль в ЦСКА.

— Какая английская команда подошла бы Головину?

— Он подходит под стиль «Арсенала». Мне кажется, Головин легко бы вписался туда. «Арсенал» играет не в стиле «бей-беги», а через короткий-средний пас — в настоящий футбол. Игроком похожего плана был Росицки. Венгер любит таких: мобильных, умных, атакующих. Если поступают такие предложения, не надо отказываться. Надо ехать и пробовать себя.

— В каком из двух матчей Головин понравился больше?

— На самом деле он и в Лондоне провёл хорошую игру, был лидером на поле. Головин держит уровень. Последние матчи он проводит одинаково стабильно, спадов нет.

— Что скажете о его голе со штрафного?

— Ну, попал, видите. Может, ещё раз 10 ударит и не забьёт. Удачно пробил через стенку. Если человек умеет это делать, чего удивляться? Значит, на тренировках отрабатывает эти моменты. Ребята в команде видят, что он забивает со стандартов. Поэтому ему и дают пробивать. Хотя в ЦСКА есть Дзагоев, Игнашевич. Но в том матче к мячу подошёл Головин. Думаю, в следующие играх если будут штрафные, то он обязательно будет их бить.

— Какие качества в игре Головина выделяются особенно ярко?

— Мобильность. Он везде успевает — и в оборону возвращается помогать, и атаку разгоняет. Видна техника, мышление. Самые главные качества для футболиста заключены в работе с мячом. Головин при этом ещё и включает голову. Он очень умный и грамотный — всё делает правильно и по делу. Пусть и дальше демонстрирует свой футбол — ничего не надо выдумывать, пытаться прыгнуть выше головы. Головин на правильном пути, и то, что он делает, понравится любому тренеру.

— Какие шансы у Головина не просто попасть в АПЛ, а заиграть там?

— Говорить, что он на сто процентов там заиграет, наверное, нельзя. В Англии другой менталитет, партнёры, скорость. Чемпионат тяжёлый, очень быстрый. Если Головин сможет перестроиться, а мне кажется, он сможет, то у него всё получится.

— Головин мог бы заинтересовать клубы из Манчестера, объективно сильнейшие в лиге на сегодня?

— Я бы не сказал, что «Челси» слабее «Манчестера». Это примерно равные команды топового уровня. Пускай в этом году чемпионство «Челси» и не выиграет, но в следующем сезоне поборется за него. Думаю, Головин смог бы и в «Юнайтед» с «Сити» играть. Да в любой топовой команде АПЛ. Они все любят футбол, действуют через пас. Это вам не «Сток Сити». Там Крауч впереди, ему туда бьют, шарашат через всё поле, а он борется, старается пробить головой. «Арсенал», «Челси», «Сити» и «Юнайтед» показывают совсем другой футбол. Как раз в стиле Головина.

— С кем из действующих игроков Премьер-лиги можете сравнить Александра?

— С Матой, Озилом или Азаром. Они, как мне кажется, играют в похожий футбол.

— Что самое сложное для адаптации в Англии?

— Для меня самым сложным был язык. Учить английский — первое, что следует сделать, если Головин им не владеет. В плане тренировок, игры — думаю, проблем не будет. Главное — это общение. Нужно понимать, чего требует тренер, интересоваться, спрашивать.

— Головина в детстве не взял «Спартак»: сказали, что физически не тянет. Это из-за нацеленности на результат, а не на развитие игрока?

— Не знаю. Но то, что талантливых футболистов в нашей стране много, не сомневаюсь. Их надо просто уметь находить и раскрывать.

«В «Спартаке» сказали, что он не тянет». Самая трогательная статья о Головине Сегодня Головин – лучший молодой игрок России. Вот через что он прошёл в крохотном городке в Сибири.

— Головин или Миранчуки?

— Мне братья тоже нравятся. Я с ними играл и скажу, что Антон и Лёха чем-то похожи с Головиным. Мобильные, очень умненькие ребята, игроки сборной. Кто знает, может, на чемпионате мира они станут открытиями турнира?

— Головину больше подходит именно английский футбол?

— Думаю, он и в Испании мог бы себя прекрасно чувствовать. Испанский футбол тоже техничный.

— «Реал» или «Барселона»?

— Давайте говорить честно, туда его сейчас не позовут. Вот если на чемпионате мира он будет забивать и отдавать в каждой игре, тогда это и случится. Но на сегодняшний день ему рановато думать о «Барсе» и «Реале». Сначала надо, чтобы сборная России вышла из группы, и только потом о российских футболистах, может быть, заговорят.