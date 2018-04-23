«Спартак» утратил веру в чемпионство. Болельщики – веру в «Спартак»

«Спартак» поразителен амплитудой настроений вокруг команды. 1:5 и разговоры о тренерской бездарности Массимо Карреры сменяются 17-матчевой серией без поражений в РФПЛ, 0:7 в Ливерпуле – адским разносом в главном дерби. Две подряд осечки – и в Тушино снижается посещаемость (меньше 24 тысяч зрителей), после голов «Ахмата» пустых красных кресел становится ещё больше, свист своим – громче, а игроки «Спартака» беззубо перекатывают мяч поперёк поля, пытаясь найти ключ к чужой штрафной. Ваши твит-ленты уже загрязнили мыслями о том, что после двух подряд неудач игроки «Спартака» сплавляют Карреру. Тоже привычное дело. Не хватает только брошенных красно-белых шарфиков на поле.

Такая катастрофа, как в домашнем матче с «Ахматом», была непредсказуема, но что-то подобное «Спартак» заслужил серией однообразных игр с командами из нижней части турнирной таблицы. Красно-белые, дико зависящие от настроения и психологического состояния, уже приучили к проблемам в позиционной атаке, сбитой на навесы и дальние удары игрой. Квинси Промесу уже скучно играть в таких матчах. Луису Адриано перекрывают кислород. Фернандо иногда выручает дальними ударами (за это он перед матчем получил приз MVP марта), но всю весну плохо двигается и приносит вреда больше, чем пользы.

Странно говорить это после 3:1 в гостях у чемпиона, но «Ахмат» не сделал ничего совсем экстраординарного. Грозненцы выстроили плотную компактную оборону в расстановке 4-5-1, насытили центр и исключили провалы между линиями – всё, чтобы «Спартаку» было сложнее. План Игоря Ледяхова сработал идеально: команда почти не ошибалась позиционно, редкие ошибки оперативно устранялись, а все атаки «Спартака» сбивались из центра на фланги. Трёх статистических фактов хватит, чтобы доказать качество игры грозненцев:



– «Спартак» нанёс всего 5 ударов по воротам грозненцев из штрафной ногами;



– «Спартак» нанёс всего 2 удара из штрафной, вскрывая оборону соперника через передачи низом. Один, от Зобнина, заблокировал Анхель, второй стал голевым;



– Квинси Промес нанёс всего 1 удар по воротам. Блокированный, из-за штрафной. Ледяхов повесил Беришу и Уциева вдвоём на голландца, и передавая Промеса друг другу, они даже не давали смещаться в центр под резкий удар.

«Карреру слили». Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Ахмата» Истерия в социальных сетях.

Отличие «Ахмата» от других команд, приезжавших в Тушино на съедение чемпиону – в наличии динамита, взрывавшего игру резкими переходами из обороны в атаку. Бернард Бериша провёл лучший матч в сезоне, и разнос «Спартака» тоже начал он: улетел на приёме мяча от Боккетти, легко открыл себе фланг и покатил мяч под забегание Митришева. Это домашняя заготовка грозненцев, они и в предыдущих матчах создавали ситуации 2 в 1 на дальнем фланге, но «Спартак» оказался к этому не готов. И откровенно поплыл.

Всё, что делал «Спартак» на своей половине поля потом – провал. Бериша поочерёдно издевался над Комбаровым и Ещенко, отбирал мяч у Промеса, заставлял запасных «Ахмата» повторять свои финты на скамейке, а главный шок-контент вечера выдал в борьбе с Николой Максимовичем: простым движением убрал серба в партер и хладнокровным ударом сделал счёт 0:3. Кстати, Максимович выходил в перерыве, чтобы укрепить защиту. Когда грозненцы забивали второй мяч, провалились вообще все. Ещенко спокойно дал навесить. Комбаров скинул мяч на подбор Исмаэлу так, как учат НЕ делать в ДЮСШ. Фернандо сыграл по Исмаэлу, как самый полезный игрок весны – изначально находясь в метре от соперника, не побежал закрывать зону подбора и дал Исмаэлу пять метров форы.

Всё случившееся очень логично, причём логику не объяснишь продвинутой статистикой (например, по явным голевым моментам матч закончился вообще 1:1). Для «Ахмата» всё идеально сложилось – не дали пространства «Спартаку», перекрыли центр, заставили играть только навесами и забили в контратаках всё. Такое поражение должно было случиться, чтобы доказать лишний раз: футбол «Спартака» против таких команд не идеален. В позиционной атаке красно-белые плохи, и результат может сделать либо шальное индивидуальное действие, либо редкая ошибка соперника.



Ну и о болельщиках. После гола Бериши с трибун «Открытие Арены» засвистели. Промесу после замены – свистели вперемешку с аплодисментами. Начиная с 0:3, болели вяло, но стоило Луису Адриано отыграть один мяч, а потом «Спартаку» улететь в новую атаку – сразу добавили огня и завелись. Как и весь «Спартак», дико зависимый от эмоций.



Защиты чемпионства уже не будет – «Локомотиву» нужно набрать хотя бы 3 очка в трёх матчах, чтобы закрыть главный вопрос сезона.