Как Мусаев меняет игру «Краснодара». На примере матча с «Локо»

Очень не хочу торопиться с выводами насчёт работы Мурада Мусаева, его тактической философии и тренерских качеств, но первое впечатление от нового коуча «Краснодара» – очень приятное. На сложной дистанции с «Зенитом», «Арсеналом», ЦСКА и «Локомотивом» Мусаев собрал 9 очков (здесь важно помнить, что в первом круге «Краснодар» проиграл им всем), причём за перебор очков в Санкт-Петербурге вернулся недобор против «армейцев», так что результат абсолютно по делу. Секрет, как кажется, прост. Мусаев легко вывел, что главная проблема «Краснодара» – гибкость и неготовность отступать от генеральной линии своего футбола, и в короткий срок сделал команду более вертикальной, резкой и сдержанной в работе без мяча.

Очень интересно, как работу Мусаева оценивает Сергей Галицкий. Мурад очевидно отходит от брендированного футбола «Краснодара», с долгим перепасом, битьём головой о центральную зону и тотальным отказом от навесов. Игра команды становится более вертикальной. Но общее впечатление сохраняется, и это должно быть главным в оценке стартового отрезка работы Мусаева. Играть в яркий, приятный глазу футбол можно и без долгого перепаса.

Явный акцент «Краснодара» на фланг Владислава Игнатьева

Зона Владислава Игнатьева привычно становится самой уязвимой в обороне «Локомотива» – уже не впервые соперники «железнодорожников» акцентированно ломают зону Игнатьева, весь вопрос в том, как его страхует Кверквелия и как ему помогают полузащитники. Например, в матче с «Динамо» Юрий Сёмин оперативно отреагировал на план Дмитрия Хохлова атаковать через фланг Игнатьева – натравил Алексея Миранчука на прессинг Рауша, который доставлял мяч Ташаеву вертикальными передачами низом, и приставил в правый полуфланг Игоря Денисова. Ташаева и атакующий порыв «Динамо» удалось сбить после активной 15-минутки, но «Краснодар» кошмарил фланг Игнатьева целый тайм.

План Мусаева – создать численное преимущество в зоне Игнатьева и раскрутить атаку смещением с левого фланга в центр. Помимо Рамиреса и Вандерсона, изначально работавших слева, в зону Игнатьева уходили Фёдор Смолов (преимущественно при длинных забросах, когда Вандерсон смещался в полуфланг), Маурисио Перейра и даже Виктор Классон с противоположного фланга. Тепловая карта «Краснодара» в первом тайме легонько намекает, что все основные силы хозяева разбили слева. Это именно осознанный план Мусаева, а не работа без мяча «Локомотива».

Такие эпизоды, как на скриншоте, регулярно проходили в первой 20-минутке матча. Разыгрывая позиционную атаку, «Краснодар» пользовался персональной ориентировкой Игнатьева на Вандерсона – ситуативно защитник выжимал Вандерсона, вынуждал пасовать назад и сам доигрывал эпизод в прессинге – и пасовал во фланг Рамиресу, после чего Игнатьев зависал с вопросом: выбрасываться на Рамиреса? зависать рядом с Вандерсоном, блокируя вариант в полуфланге? работать по забеганию в его зону, которое делал Смолов или Перейра? Ясность была только с третьим вариантом, когда страховал Соломон Кверквелия.

Когда «Краснодар» в финальной трети искал варианты через центр, зона Игнатьева тоже дополнительно заполнялась. В серии эпизодов хозяева создавали 2v1 в полуфланге. Вот показательная ситуация: Смолов открывается между Кверквелией и Игнатьевым, а Вандерсон – за спиной правого защитника.

Лишь к 35-й минуте «Локомотив» перестроился и снизил фланговую активность соперника. Алексей Миранчук, изначально начинавший матч правым полузащитником, стал играть ниже и шире, блокируя потенциальный вертикальный пас в позиционной атаке. А Игорь Денисов начал чаще уходить в правый полуфланг, блокировать смещения Рамиреса и Вандерсона в центр. То есть «Локо» сделал то же, что и в матче с «Динамо», только очень запоздало (до явной установки садиться ниже Миранчук очень плохо помогал «железнодорожникам» без мяча, что вообще на него не похоже).

Во втором тайме, когда Алексей Миранчук полноценно сел ниже, «Краснодар» чаще раскручивал атаки уже через фланг Сергея Петрова, а слева атаковал стихийно – преимущественно дальними ударами. Правда, даже тогда «Краснодар» однажды помучил несчастного Игнатьева: при быстрой смене флангов «Локо» не успел перестроиться, Игнатьев застрял в полупозиции, а Алексей Миранчук проспал забегание Вандерсона. Тогда бразилец простил «Локо».

Шишкин как игрок, уплотняющий опорную зону

Выход Романа Шишкина в опорке – ещё один сигнал, что Мурад Мусаев хочет построить более сбалансированный «Краснодар», подстраивающийся под сильные стороны соперников. Даже с учётом травм Каборе и Шатова у тренерского штаба были более атакующие игроки на позицию «восьмёрки», если двигать Газинского «шестёркой» – Классон и Перейра, которого изначально наигрывали там, где весной раскрылся Шатов. Шишкин – более оборонительный вариант в опорную зону, о чём Роман говорил сам в контексте Кубка Конфедераций: «Не надо забывать, что в первую очередь я защитник и когда выхожу в опорной зоне, то тоже выполняю большой объем оборонительной работы».

Судя по реакции на критику после матча с Португалией, Роман Шишкин внимательно изучает статистику и доверяет аналитикам – он аргументировал свои мысли «пятёркой» от Александра Бубнова. Против «Локомотива», судя по течению матча, главной задачей Шишкина было блокирование пространства для соперника в центральной зоне. Чёткого ответа, справился ли Шишкин с задачей, у меня нет – справился частично.

«Краснодар» явно готовился к ситуациям, когда «Локомотив» в завершении атаки вбегает в штрафную по центру вторым темпом. Шишкин явно отвечал за перехваты передач на набегавшего игрока – при обороне очень часто поворачивал голову, контролируя полукруг перед штрафной. Вот момент, где Антон Миранчук закрутил мяч в перекладину. Смотрите, как играет Шишкин: он сначала показывает Газинскому пойти на страховку Петрова, оставшегося с Миранчуком 1v1, и поворачивает голову, контролируя второй темп от Алексея Миранчука.

Шишкин часто ориентировался на включения Алексея Миранчука на линию штрафной, но если мяч уже оказывался внутри штрафной в гуще игроков, он терял своего игрока. Однажды Шишкин отклеился от Миранчука к Ари – тогда спасло, что Ари пробил сам, а пас на Алексея было сложно сделать на насыщенном пространстве. Когда Миранчук мог ударом с линии штрафной вернуть «Локомотив» в игру, Шишкин как раз прилип к Ари, а бразилец пропустил мяч под забегание. Газинский не успел заблокировать Миранчука. Кроме того, Шишкин при доставке мяча на правый фланг обороны часто стягивался туда, что давало «Локомотиву» бить более свободно (например, в моменте Игоря Денисова в первом тайме). Правда, в таких ситуациях Газинский тоже недоигрывал.

Со своей ролью в начале атаки Шишкин отлично справился. Когда Романа не накрывали персонально-ориентированным прессингом, он давал привычный для «Краснодара» объём коротких передач, правильно развивающих атаку. Обычно эту задачу выполняет Каборе, и Шишкин не уронил планку. Он отдал 67 передач с 91-процентной точностью – это ещё одна заявка на пятёрку от Бубнова.

Что ещё важно: Шишкин поддерживал тренд матча на большой объём передач налево. На левую треть поля Роман пасовал чаще, чем на правую (22 против 15), а лучшая контратака «Краснодара» в первом тайме началась как раз после паса Шишкина. Бывший игрок «Локо» аккуратно сбросил контрпрессинг Игоря Денисова, отрезал его и отправил в прорыв Вандерсона, который изначально стартовал в более выгодной позиции, чем Игнатьев. Такие передачи всегда незаметны, но качественные атаки часто строятся на них.

Форсирование центра поля. Почему не надо извиняться, когда сфолил

«Краснодар» сохранил и привычные атаки через центр, но не переходил на типичную распасовку поперёк штрафной, а быстро разгонял атаки, пользуясь ошибками опорной зоны «Локомотива». Царём такого футбола был Маурисио Перейра, магнитом притягивавший к себе мяч в атаках «Краснодара» через центр. Перейра традиционно хорош в поиске пространства, и как подстроиться под бесхозные мячи, он тоже чувствует. Вчера Перейра трижды гнал атаки «Краснодара», подкарауливая отскок после верховой борьбы за спинами Денисова и Тарасова. Ну, факт, что Денисов слабо играет в контексте контроля центра поля сообща с напарником и часто дублирует его функции – уже не новость. «Краснодар» этим пользовался.

И в игре, и в статичных ситуациях «Краснодар» быстрее понимал, что делать с мячом. Показательны моменты с розыгрышами стандартов. Во втором тайме «железнодорожники» оказались не готовы к мягкому навесу Перейры со штрафного без разбега, явно ожидая кросс от другого игрока – в движении у своих ворот они проиграли. Ещё более показательный момент был в первом тайме, когда Тарасов сбил соперника в центре поля, пошёл извиняться… и прозевал, как «Краснодар» покатил быструю атаку через фланг с пасом в центр. Когда бил Перейра, в опорной зоне не хватило именно Тарасова – он должен был блокировать удар.

«Краснодар» сохранил тактическую фишку команды Игоря Шалимова в позиционных атаках – с передачами на фланг, после которых идёт резкий пас в центр. Но при отказе от тотального контроля мяча видна разница в скорости таких атак: «Краснодар» разгоняет их намного быстрее и быстро думает в атаках. Опять же на примере удара Перейры – краснодарцы одним пасом, отрезавшим 5 игроков, довели мяч до Вандерсона на фланг, и у опорной зоны «Локо» начинается ступор. Тарасов догоняет эпизод. Денисов разрывается, не понимая, что делать дальше: выбрасываться на Вандерсона или продолжать слежку за Перейрой? Денисов выбирает первый вариант, а Перейра ожидаемо получает мяч в центре.

Здесь должен быть абзац имени Маурисио Перейры. Когда «Краснодар» быстрее форсирует центр поля и вскрывает «зону 14» передачами с флангов, Перейра становится ещё более полезным. Уругваец причастен ко всем голевым моментам «Краснодара» в первом тайме, причём к одному – даже не касаясь мяча: Перейра вытянул на себя Пейчиновича и организовал свободный коридор для Фёдора Смолова. Кверквелия к тому моменту уже был вытянут. И опять же характерно: этот шанс «Краснодар» создал, когда разбил контрпрессинг «Локомотива», вскрыл центр поля и резким пасом отправил мяч на фланг.

Вертикальных передач и лонг-боллов стало больше

Характерная статистика для оценки «Краснодара» при Мусаеве – вчера команда выбила 81% точности передач. Средний процент «быков» по сезону – 87%. Ещё одно число: 72 лонг-болла за матч – второй результат для «Краснодара» в текущем сезоне. Только в Екатеринбурге было больше, 87. Там был один из двух матчей, когда Игорь Шалимов включил прагматика и сыграл на контратаках, чтобы добыть результат.

Вчера «Краснодар» тоже неоднократно использовал длинные передачи и верховые забросы. Момент с пенальти показателен тем, что «Краснодар» теперь принимает забросы как один из способов вскрытия обороны соперника (при Шалимове они делались редко), но важнее даже другой момент – когда в середине первого тайма Смолова отправили одного в прорыв против двоих защитников «Локо».

Смотрите: «Краснодар» всем составом, за исключением Смолова, опускается на свою треть поля, а сразу после перехвата – форсирует переход в атаку. Одним длинным забросом Перейра отправляет Смолова вперёд, после чего «Краснодар» большими силами ускоряется на чужую половину поля. Это тоже новая история для команды, привыкшей даже при слаженном прессинге играть низом. Аналогично команда двигала мяч вперёд и на фланги в ситуациях, о которых писал выше – когда появлялась возможность раскрутить быструю атаку. Аналогично начинал атаки Андреас Гранквист, когда его поджимали прессингом или персонально накрывали Шишкина и Газинского, с которыми можно сыграть коротко. «Краснодар» при Мусаеве становится намного более вертикальной командой.

Насыщение обороны в концовке

Признайте, для «Краснодара» такая расстановка без мяча – абсолютная редкость. Даже в концовке, даже при 2:0.

Это ещё одно доказательство того, что Мурад Мусаев делает «Краснодар» более сдержанным. По ходу нынешнего сезона у «Краснодара» были матчи, где команда, открыв счёт, вообще никак не меняла рисунок игры – особенно показательны домашние 1:1 с «Амкаром» (Шалимов только заменил Каборе, но больше никак не перестроил команду, когда все нити игры были утрачены) и с «Анжи» (как катали мяч без остроты, так и продолжили). Исключение – лишь матч в Грозном, где Игорь Шалимов ситуативно сажал пятого защитника в линию. Мусаев, наоборот, перестроил игру после 2:0 – выпустил Мамаева, чтобы быстрее бежать в контратаках и чуть лучше защищаться, и в концовке посадил его с Сулеймановым очень близко к защитной линии. При желании можно было вообще разглядеть расстановку 6-3-1 без мяча.

Своё преимущество «Краснодар» добыл только отчасти случайно. Увеличение вариативности во втором тайме, когда фланг Петрова наконец-то стали использовать в атаке наравне с флангом Рамиреса, привело к заработанному пенальти. Второй гол Смолова – привет от Неманьи Пейчиновича. Но на эти факты стоит смотреть с разных сторон. Первое: «Краснодар» обязан был забить раньше и на гол наиграл. Второе: есть уверенность, что Смолов даже не пошёл бы в прессинг при предыдущем тренере. Третье: при Шалимове «Краснодар» точно не смог бы ТАК засушить игру и перестроиться. Кроме момента Алексея Миранчука и подозрения на руку Гранквиста, «Локо» не создал ничего.

На наших глазах «Краснодар» действительно становится немного другим. Оборонительных решений становится больше, подготовки к слабым местам соперника – тоже. «Краснодар» узнаёт про тактическую гибкость, про умение сушить игру. Мурад Мусаев отдаляется от каноничного футбола «Краснодара», это уже видно, но команде это однозначно пойдёт на пользу. И опять же: даже играя проще и сдержаннее, можно показывать классный комбинационный футбол. «Краснодар» вчера доказал и это тоже.