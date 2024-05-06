Чистяков: мне всё нравится в «Сочи», я был бы не против работать с Морено дальше

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о работе под руководством испанского тренера Роберта Морено. Также Чистяков заявил, что его всё устраивает в «Сочи», и отметил, что под руководством Морено стал больше работать с мячом и обострять игру.

«Впечатления от совместной работы с Робертом Морено? Очень классный специалист, мне очень нравится с ним работать.

Успел ли я подстроиться под все его требования? В процессе, так сказать. Жалко, что время, может быть, подходит к концу. Мне всё нравится. Я был бы не против поработать с ним дальше. Больше работаю с мячом. Мне нужно делать больше пасов вперёд, делать больше таких проникающих передач», — приводит слова Дмитрия Чистякова «Спорт день за днём».

Напомним, Чистяков выступает за «Сочи» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит «Зениту».