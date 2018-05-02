Гарри – топор. Как О’Коннор рубил свою правду и попадал в истории

Гарри О’Коннор недолго выступал в России. В марте 2006 года он перешёл в «Локомотив» из «Хиберниана» (по данным Transfermarkt, за 2,16 млн фунтов стерлингов), а уже летом 2007-го был продан «железнодорожниками» в «Бирмингем» (3,6 млн). Сыграл в РФПЛ всего 33 матча, в которых забил семь мячей. Самый яркий его момент в «Локомотиве» – победный гол в финале Кубка России. Потом, спустя пять лет он приезжал на полгода в «Томь». Однако шотландский нападающий не позволяет России о себе забыть. Время от времени даёт громкие интервью, раскрывая детали своей жизни и игры в нашей стране. У О’Коннора собственная правда – некрасивая, дурно пахнущая для нас. Теперь Гарри заговорил о переливании крови в «Локомотиве», а бывшие руководители и врачи «железнодорожников» ответили ему через «Чемпионат».

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Вот несколько историй, связанных с О’Коннором.

Поспорил пять лет не пить

Ещё до перехода в «Локомотив» Гарри не слишком ладил с режимом. Шотландец был не дурак выпить. По словам нападающего, перейдя в «Локомотив», он решил «тормознуть».



«Я же теперь вообще не пью, – признался О’Коннор в мае 2007-го. – Уже шесть месяцев в рот ни капли спиртного не беру. Я просто решил, что пора с этим делом завязывать, уже вроде не получаю от этого удовольствия. И сказал жене, что, мол, знаешь, собираюсь бросить. Лет пять ничего пить не буду. Она на меня так посмотрела: «Ты? Ха, ничего у тебя не выйдет». Я говорю: «Не веришь? Спорим?». Поспорили. Полгода уже не пью! А у моего дедушки и папы, кстати, отличная коллекция настоящего шотландского виски. Но мне это больше неинтересно».

Употреблял наркотики до трёх раз в неделю

Однако выпивка – не главная проблема в жизни О’Коннора. В 2007 году после трансфера в «Бирмингем» Гарри некоторое время не играл за новую команду из-за проваленного допинг-теста. В его организме обнаружили следы наркотиков. Клуб и федерация договорились, что не будут придавать это дело огласке, если О’Коннор пройдёт курс лечения в наркологическом центре. Игрок заплатил за курс 35 тысяч фунтов стерлингов. «Я употреблял наркотики до трёх раз в неделю», – поведал Гарри.



Тем не менее, в 2012-м нападающего снова обвинили в хранении наркотиков. Когда О’Коннор был уже футболистом «Томи», его во время визита в Эдинбург задержала полиция и предъявила обвинение в преступлениях, связанных с кокаином. Причём до этого О’Коннор пытался убежать от полицейских – его поймали с поличным. Шотландец избежал тюрьмы: Гарри приговорили к 200 часам общественных неоплачиваемых работ.

В Томске ел только консервированного тунца

В Томске и ФНЛ О’Коннору не понравилось, хотя Гарри, подписав двухлетний контракт, заявлял, что его главная мотивация – вернуть «Томь» в элиту.



«Это был полный кошмар! – жаловался шотландским нападающий. – Тренировочный процесс, погода, само место — всё было ужасным. Я провёл там шесть месяцев, и это были плохие времена. Представьте себе, там никто не говорил по-английски. Я сыграл всего шесть матчей. Прошёл медосмотр, но в клубе сказали, что мне следует сбросить 12 кг за 12 дней. Я должен был убить свой организм. На завтрак, обед и ужин ел только консервированного тунца, пил воду и ходил в сауну. И тренировался три раза в день. У меня не было сил. Сразу решил, что после открытия трансферного окна моей ноги там не будет. После возвращения из России с футболом для меня было покончено. В «Томи» мне не заплатили, и это полностью уничтожило меня».

Давал взятки полицейским

Страсть О’Коннора – автомобили. Нападающий уверял, что на премию за победу в Кубке России, которая составила примерно 250 тысяч в фунтах стерлингов, он купил себе новый «Феррари». Уроки вождения в Москве обходились ему недёшево.



«Дорожная полиция в России может остановить вас просто так, без какой-либо причины, и заявить, что в ваших документах на машину что-то не так, – утверждал О’Коннор. – И вам приходится давать им взятку, чтобы получить свои документы обратно. Если же вы отказываетесь платить и уезжаете без документов, они моментально перезванивают своим коллегам на следующем посту. Те тоже останавливают вас. В конце концов приходится платить. За всё время я оставил местным полицейским кучу денег. Взятки они берут все».



Впрочем, когда ОКоннор пересаживался на такси, возникала другая сложность. Гарри объяснял: «Для меня даже поймать такси было кошмаром. Никто нормально не говорил по-английски. И таксисты, если могли, брали с тебя хоть 100 фунтов. Да, порой меня так и надували».

Советовал Макгиди Россию из-за цыпочек и денег

Экс-полузащитник «Спартака» Айден Макгиди рассказал в одном из интервью, что перед переездом в Россию пообщался с О’Коннором. Макгиди сомневался, насколько этот трансфер поможет ему расти, как игроку. Однако Гарри посоветовал обязательно принять предложение. Правда, аргументы его были совсем не футбольными. «Там потрясающие цыпочки, невероятные деньги и фантастическая ночная жизнь. Не упускай возможность, приезжай!» Но я поехал туда по другим причинам. Просто решил, что это действительно неплохой вариант», – вспоминал Макгиди.

Украл пиджак

В февраля 2017-го суд Эдинбурга признал О’Коннора виновным в краже пиджака. По данным британских СМИ, Гарри, который на тот момент был уже играющим тренером «Селкерка», отделался штрафом в размере 200 фунтов стерлингов. Кроме того, ему пришлось заплатить ещё 700 фунтов стерлингов за саму украденную вещь, которую он так и не вернул. При вынесении вердикта суд принял во внимание тот факт, что футболист признал вину и сотрудничал со следствием.