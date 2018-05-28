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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

У кого самая стильная причёска на чм-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Криштиану Роналду
«Чемпионат»
Фото: Arroyo Moreno/Getty Images
Самые стильные причёски ЧМ-2018. Выбери себе стрижку!
Запускаем аттракцион невиданной барберской щедрости.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вспомните себя, когда вы готовитесь к важному мероприятию. Запонки, галстук и даже носки: мелочей в этом деле нет. В решающий момент каждому хочется быть неотразимым. Это нормально.

Чемпионат мира станет важнейшим событием в карьере многих футболистов. Очевидно, что главный шанс проявить себя – быть лучшим на поле. Но ворчать о том, что внешний вид не имеет значения – наивно и пошло. А если вы уже начали думать в эту сторону, вернитесь к первому предложению.

В футболе не выйдет удивить супермодным галстуком: форма у всех одинаковая. Едва ли не единственной возможностью подчеркнуть свою индивидуальность становится причёска.

Ниже 10 самых ярких причесок Чемпионата мира, которые подобрал для тебя «Чемпионат» совместно с барбершопом SCHEGOL.

Кстати, эти крутые барберы готовы сделать подобные прически всем желающим и абсолютно бесплатно. Что нужно от вас? Узнаете в конце статьи.

Опрос вы также можете пройти по ссылке.

Если вы хотите себе одну из таких причесок, то просто оставьте заявку. 2 июня в барбершопе SCHEGOL на Бауманской вы сможете стать ближе к своим кумирам. Самые яркие герои попадут в подборку фотографий на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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