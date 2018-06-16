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ЧМ-2018. Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной (видео)

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Исландцы поют в Москве. Как же это круто!
Послушайте сами.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Как же всё-таки здорово, что сборная Исландии отобралась в финальный раунд чемпионата мира! Без этих суровых, преимущественно бородатых парней с севера (да и их белокурых спутниц) турнир сильно проиграл бы в зрелищности и колоритности. Два года назад во Франции они буквально влюбили в себя Европу своей жизнерадостностью и фирменным кличем викингов, а теперь покоряют Россию.

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Сегодня проникнуться исландской культурой боления имели возможность москвичи. В субботу с утра гости из «страны льдов» заполонили парк «Зарядье» и устроили в центре столицы импровизированный концерт на радость многочисленным посетителям.

Воинственным «Ху!» под аккомпанемент хлопков их репертуар не ограничился. Как оказалось, поют исландцы тоже замечательно – слаженно, громко и проникновенно. Да что говорить – послушайте сами!

Размявшись в «Зарядье», большая часть сине-белой армии потянулась в сторону спартаковского стадиона, где сегодня ребят Хеймира Хадльгримссона ожидает, возможно, самое непростое испытание на турнире – противостояние с вице-чемпионами планеты аргентинцами и их легендарным вожаком. А те, кому не достался билет на стадион, поболеют за своих в главной фан-зоне Москвы возле МГУ.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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