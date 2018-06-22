Календарь РФПЛ сезона-2018/19. Проект, который разослали клубам

Сегодня клубам РФПЛ разослали проект календаря сезона-2018/19. Публикуем его полностью. Согласно этому проекту, который будет взят за основу Премьер-Лигой, чемпион России «Локомотив» откроет сезон гостевым матчем с «Уфой». Серебряный призёр ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а бронзовый – «Спартак» — примет дома «Оренбург».

Понятно, что туры, как и раньше, будут разбиты на несколько дней. И эта версия рабочая. В частности, в ней есть примечание о том, что календарь игровых дней с 7-го по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. А календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

1-й тур

29 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА, «Ростов» – «Ахмат» (Грозный), «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань) – «Краснодар», «Урал» (Екатеринбург) – «Анжи» (Махачкала), «Уфа» – «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Москва)– «Оренбург».

2-й тур

5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург», ЦСКА – «Ростов», «Ахмат» – «Енисей», «Зенит» – «Арсенал», «Динамо» – «Рубин», «Краснодар» – «Урал», «Анжи» – «Уфа», «Локомотив» – «Спартак».

3-й тур

12 августа (воскресенье)

«Ростов» — «Крылья Советов», «Енисей» — ЦСКА, «Арсенал» — «Ахмат», «Рубин» — «Зенит», «Урал» — «Динамо», «Уфа» — «Краснодар», «Спартак» — «Анжи», «Оренбург» — «Локомотив».

4-й тур

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Локомотив», «Ростов» — «Енисей», ЦСКА — «Арсенал», «Ахмат» — «Рубин», «Зенит» — «Урал», «Динамо» — «Уфа», «Краснодар» — «Спартак», «Анжи» — «Оренбург».

5-й тур

26 августа (воскресенье)

«Енисей» — «Крылья Советов», «Арсенал» — «Ростов», «Рубин» — ЦСКА, «Урал» — «Ахмат», «Уфа» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо», «Оренбург» — «Краснодар», «Локомотив» — «Анжи»

6-й тур

2 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Анжи», «Ростов» — «Рубин», «Енисей» — «Арсенал», ЦСКА — «Урал», «Ахмат» — «Уфа», «Зенит» — «Спартак-Москва», «Динамо» — «Оренбург», «Краснодар» — «Локомотив»,

7-й тур

16 сентября (воскресенье)

«Арсенал» — «Крылья Советов», «Урал» — «Ростов», «Рубин» — «Енисей», «Уфа» — ЦСКА, «Спартак» — «Ахмат», «Оренбург» — «Зенит», «Локомотив» — «Динамо», «Анжи» — «Краснодар».

8-й тур

23 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Краснодар», «Ростов» — «Уфа», «Енисей» — «Урал», «Арсенал» — «Рубин», ЦСКА — «Спартак», «Ахмат» — «Оренбург», «Зенит» — «Локомотив», «Динамо» — «Анжи».

9-й тур

30 сентября (воскресенье)

«Рубин» — «Крылья Советов», «Спартак» — «Ростов», «Уфа» — «Енисей», «Урал» — «Арсенал», «Оренбург» — ЦСКА, «Локомотив» — «Ахмат», «Анжи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо».

10-й тур

7 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Динамо», «Ростов» — «Оренбург», «Енисей» — «Спартак», «Арсенал» — «Уфа», «Рубин» — «Урал», ЦСКА — «Локомотив», «Ахмат» — «Анжи», «Зенит» — «Краснодар».

11-й тур

21 октября (воскресенье)

«Урал» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Ростов», «Оренбург» — «Енисей», «Спартак» — «Арсенал», «Уфа» — «Рубин», «Анжи» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Зенит».

12-й тур

28 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит», «Ростов» — «Анжи», «Енисей» — «Локомотив», «Арсенал» — «Оренбург», «Рубин» — «Спартак», «Урал» — «Уфа», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Динамо».

13-й тур

4 ноября (воскресенье)

«Уфа» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Ростов», «Анжи» — «Енисей», «Локомотив» — «Арсенал», «Оренбург» — «Рубин», «Спартак» — «Урал», «Динамо» — ЦСКА, «Зенит» — «Ахмат».

14-й тур

11 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ахмат», «Ростов» — «Динамо», «Енисей» — «Краснодар», «Арсенал» — «Анжи», «Рубин» — «Локомотив», «Урал» — «Оренбург», «Уфа» — «Спартак», ЦСКА — «Зенит».

15-й тур

25 ноября (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Ростов», «Динамо» — «Енисей», «Краснодар» — «Арсенал», «Анжи» — «Рубин», «Локомотив» — «Урал», «Оренбург» — «Уфа», «Ахмат» – ЦСКА.

16-й тур

2 декабря (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов», «Ростов» — ЦСКА, «Енисей» — «Ахмат», «Арсенал» — «Зенит», «Рубин» — «Динамо», «Урал» — «Краснодар», «Уфа» — «Анжи», «Спартак» — «Локомотив».

17-й тур

9 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов», ЦСКА — «Енисей», «Ахмат» — «Арсенал», «Зенит» — «Рубин», «Динамо» — «Урал», «Краснодар» — «Уфа», «Анжи» — «Спартак», «Локомотив» — «Оренбург»

Примечание: резервные дни для матчей ЧР — 5.12.2018 г. и 24.02.2019 г. для матчей 1/4 финала Кубка России — 24.02.2019 г.

18-й тур

3 марта (воскресенье)

«Локомотив» — «Крылья Советов», «Енисей» — «Ростов», «Арсенал» — ЦСКА, «Рубин» — «Ахмат», «Урал» — «Зенит», «Уфа» — «Динамо», «Спартак» — «Краснодар», «Оренбург» — «Анжи».

19-й тур

10 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Енисей», «Ростов» — «Арсенал», ЦСКА — «Рубин», «Ахмат» — «Урал», «Зенит» — «Уфа», «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Оренбург», «Анжи» — «Локомотив».

20-й тур

17 марта (воскресенье)

«Анжи» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Ростов», «Арсенал» — «Енисей», «Урал» — ЦСКА, «Уфа» — «Ахмат», «Спартак» — «Зенит», «Оренбург» — «Динамо», «Локомотив» — «Краснодар».

21-й тур

31 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Арсенал», «Ростов» — «Урал», «Енисей» — «Рубин», ЦСКА — «Уфа», «Ахмат» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург», «Динамо» — «Локомотив», «Краснодар» — «Анжи».

22-й тур

7 апреля (воскресенье)

«Краснодар» — «Крылья Советов», «Уфа» — «Ростов», «Урал» — «Енисей», «Рубин» — «Арсенал», «Спартак» — ЦСКА, «Оренбург» — «Ахмат», «Локомотив» — «Зенит», «Анжи» — «Динамо».

23-й тур

14 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Рубин», «Ростов» — «Спартак», «Енисей» — «Уфа», «Арсенал» — «Урал», ЦСКА — «Оренбург», «Ахмат» — «Локомотив», «Зенит» — «Анжи», «Динамо» — «Краснодар».

24-й тур

21 апреля (воскресенье)

«Динамо» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Ростов», «Спартак» — «Енисей», «Уфа» — «Арсенал», «Урал» — «Рубин», «Локомотив» — ЦСКА, «Анжи» — «Ахмат», «Краснодар» — «Зенит».

25-й тур

23, 24, 25 апреля (вторник, среда, четверг)

«Крылья Советов» — «Урал», «Ростов» — «Локомотив», «Енисей» — «Оренбург», «Арсенал» — «Спартак», «Рубин» — «Уфа», ЦСКА — «Анжи», «Ахмат» — «Краснодар», «Зенит» — «Динамо».

26-й тур

28-й апреля (воскресенье)

«Зенит» — «Крылья Советов», «Анжи» — «Ростов», «Локомотив» — «Енисей», «Оренбург» — «Арсенал», «Спартак» — «Рубин», «Уфа» — «Урал», «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Ахмат».

27-й тур

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Уфа», «Ростов» — «Краснодар», «Енисей» — «Анжи», «Арсенал» — «Локомотив», «Рубин» — «Оренбург», «Урал» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо», «Ахмат» — «Зенит».

28-й тур

12 мая (воскресенье)

«Ахмат» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Ростов», «Краснодар» — «Енисей», «Анжи» — «Арсенал», «Локомотив» — «Рубин», «Оренбург» — «Урал», «Спартак» — «Уфа», «Зенит» – ЦСКА.

29-й тур

19 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Спартак», «Ростов» — «Зенит», «Енисей» — «Динамо», «Арсенал» — «Краснодар», «Рубин» — «Анжи», «Урал» — «Локомотив», «Уфа» — «Оренбург», ЦСКА — «Ахмат».

30-й тур

26 мая (воскресенье)

ЦСКА — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов», «Зенит» — «Енисей», «Динамо» — «Арсенал», «Краснодар» — «Рубин», «Анжи» — «Урал», «Локомотив» — «Уфа», «Оренбург» — «Спартак».