Ещё один Бистрович? Кого подписал ЦСКА

Кто это такой?

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего словенского полузащитника Яка Бийола. Юноша приехал из словенского клуба «Рудар» (Веленье), в котором провёл 30 матчей и забил три мяча.

Та команда играет в высшем дивизионе чемпионата Словении и в прошлом сезоне заняла 4-е место, а несколько лет назад даже попадала в тройку лучших. Правда, тогда Яка ещё не играл за клуб.

Яка пришёл в «Рудар» год назад — в качестве свободного агента. Судя по всему, он является воспитанником словенского «АСК Браво» и способен закрыть позицию в центре полузащиты. В этой роли он и действовал в предыдущем клубе.

Что касается позиции, эта покупка максимально логичная. В центре поля клуб уже лишился Вернблума и Натхо, близок к уходу Головин. Но вот что касается конкретно этой кандидатуры, всё… неочевидно.

Может быть, он хоть в сборной играл?

Нет. Всё, что можно сказать о международной карьере этого парня — это несколько матчей в составе словенской «молодёжки». Его дебют случился в прошлом году, и играет он за неё пока нечасто. Правда, вызывается туда регулярно.

Зачем он ЦСКА?

Похоже, «армейцы» пускаются во все тяжкие после ухода группы футболистов центра поля. Несмотря на выход в ЛЧ и грядущую продажу Головина за хорошие деньги, клуб Евгения Гинера не спешит тратиться на футболистов со сколько-нибудь значимым опытом, привлекая подающую надежды молодёжь.

Последний раз такой трюк был с Бистровичем. Не то, чтобы он стал большой находкой селекции, хоть и провёл несколько удачных матчей. С другой стороны, селекционеры ЦСКА — не те люди, которые позволяют себе часто ошибаться. Если задатки у словенца и впрямь есть, почему бы не попробовать его на дефицитной позиции? С российской молодёжью в том году это работало.

Не пойдёт — не беда, сейчас он оценивается всего в 200 тысяч евро. Не верится, что ЦСКА заплатил за него сильно больше. Главное только, чтобы он так и не остался единственным приобретением в центр поля. Помнится, в одно трансферное окно в клубе уже ждали сильного нападающего, а в итоге позицию просто закрыли Чаловым. Чудес с этим клубом и так уже случилось слишком много.