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Агент Сантоса: Дуглас никогда не говорил, что хочет покинуть «Зенит»

Агент Сантоса: Дуглас никогда не говорил, что хочет покинуть «Зенит»
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Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал об отношении бразильца к отсутствию возможности выступать в еврокубках.

«Дугласу очень нравится жить в России. Он никогда не заявлял нам, что хочет уйти из «Зенита». Отсутствие Лиги чемпионов? Это не проблема для Дугласа», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативных передачи. Действующий контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 15 млн.

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