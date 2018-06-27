Супербомбардиры прошлого. Все голы Пеле на ЧМ в одном видео

В истории Кубков мира есть только один игрок, который трижды завоёвывал трофей – это Эдсон Арантис ду Насименту или просто Пеле. Легендарный бразилец поучаствовал в четырёх мировых первенствах, сыграл 14 матчей и забил 12 мячей. Когда смотришь старое видео с голами «Короля футбола», поражаешься сочетанию превосходной техники, пластики и физической силы.

Дебютным для Пеле стал чемпионат мира 1958 года в Швеции. В своём первом матче со сборной СССР на групповом этапе нападающий «Сантоса» не отличился, зато четыре дня спустя единственный гол Пеле принёс бразильцам победу над Уэльсом в четвертьфинале. Как же красиво всё сделал Пеле в этом эпизоде (на видео – 00:15)! Принял мяч на грудь, резким движением оставил в дураках защитника и послал мяч в сетку. Кстати, это до сих пор самый «молодой» гол в истории чемпионатов мира: нападающему на тот момент было всего 17 лет, семь месяцев и 27 дней.

«Отец, не плачь, я выиграю для тебя Кубок мира!» Великий Пеле вспоминает чемпионат мира 1958 года и свои голы в финальном матче.

Пеле здорово начал на ЧМ-1958 и ещё более ярко продолжил. В полуфинале он совторил хет-трик в ворота сборной Франции, а в финале забил два мяча хозяевам. Победный гол шведам (на видео – 01:10) тоже можно пересматривать сто раз. Бразилец опять обработал мяч грудью, причём в ещё более сложной ситуации, ловко перекинул его через оппонента и поразил цель.

На ЧМ-1962 в Чили Пеле сыграл лишь в двух стартовых матчах с Мексикой и Чехословакией. Остаток турнира пропустил он из-за травмы. Нападающий мог стать главной звездой чемпионата, но вынужден был со стороны наблюдать за тем, как сборная Бразилии разрывает в плей-офф Англию, Чили и Чехословакию в финале. Пеле успел забить Мексике, и этот гол (на видео – 01:00) стал одним из самых красивых в исполнении легендарного бразильца на мировых первенствах. Неудержимый нападающий по дороге к чужим воротам обыграл четырёх соперников!

Английский ЧМ-1966 сборная Бразилии провалила, не сумев выйти из группы с Португалией, Венгрией и Болгарией. Пеле отметился только победным голом в ворота болгар со штрафного (на видео – 00:25). Однако на следующем ЧМ-1970 в Мексике лидер атак «селесао» был признан лучшим игроком турнира. Теперь Бразилия легко выиграла группу с Англией, Румынией и Чехословакией. В 1-м туре Пеле забил один мяч чехословакам, а в 3-м сделал дубль в ворота румын. С Перу в четвертьфинале и Уругваем в полуфинале бразильцы справились без точных ударов нападающего, а вот в финальной встрече с Италией счёт открыл именно Пеле. После заброса в штрафную он выбрал правильную позицию и неотразимо пробил головой (на видео – 01:40).

«Простите за нескромность, но я ещё никогда не видел игрока, который был бы лучше, чем я на Кубке мира 1970 года», – говорит Пеле. И с ним не поспоришь.