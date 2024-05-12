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«Бавария» готова заплатить £ 60 млн за 20-летнего хавбека «Кристал Пэлас» — The Sun

«Бавария» готова заплатить £ 60 млн за 20-летнего хавбека «Кристал Пэлас» — The Sun
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«Бавария» крайне заинтересована в подписании 20-летнего центрального полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона и готова предложить за него £ 60 млн (€ 69,6 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мюнхенский клуб следит за прогрессом Уортона на протяжении последних 18 месяцев. Подчёркивается, что ранее «Бавария» уже предпринимала попытку подписать английского футболиста, однако она не увенчалась успехом.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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