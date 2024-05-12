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Бушманов: не сказал бы, что «Спартаку» сейчас везёт — команда играет в свою силу

Бушманов: не сказал бы, что «Спартаку» сейчас везёт — команда играет в свою силу
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Игра «Спартака» в матче с «Краснодаром» была уверенная, победили по делу. На мой взгляд, победа «Спартака» прогнозировалась, ведь команда выглядит хорошо, в первую очередь, в обороне. А «Краснодар» такая команда, которая хорошо играет в атаку, но при этом в обороне постоянно даёт шансы сопернику. Учитывая, что у «Спартака» много квалифицированных игроков в линии атаки, было понятно, что красно-белые выиграют этот матч.

Я не сказал бы, что «Спартаку» сейчас везёт. Думаю, что «Спартак» сейчас играет в свою силу, как он и должен играть. Сейчас насыщенный календарь, по несколько матчей в неделю. А у «Спартака» много игроков примерно одного уровня в обойме. Поэтому в команде могут безболезненно проводить ротацию. За счёт этого команда имеет преимущество свежести, поэтому выигрывает и набирает очки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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